Brote de Salmonella en Hospital General de México: UNAM investiga y da apoyo a médicos afectados

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” confirmó este jueves 3 de septiembre un brote de Salmonella en sus instalaciones, que habría afectado a médicos de posgrado de la UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ya investiga el brote de Salmonella, identificado desde el pasado 31 de agosto. Hasta el día de hoy, se contabilizan 135 personas infectadas.

UNAM investiga brote de Salmonella en Hospital General de México y brinda a poyo a médicos afectados

Tras la presentación de síntomas gastrointestinales en el personal médico, el Hospital General de México realizó estudios de laboratorio y confirmó la presencia de un brote de Salmonella.

El brote se dio de manera especial entre residentes y estudiantes de cursos de posgrado, por lo que el hospital suspendió el servicio del comedor subrogado para médicos residentes, a fin de hacer los análisis correspondientes.

Al corte del 3 de septiembre, 135 médicos habían presentado síntomas como dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito. De ellos, 41 permanecen hospitalizados para vigilancia y tratamiento, aunque se reportan estables.

Ante esta situación, la Facultad de Medicina de la UNAM informó que autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido, dar seguimiento y brindar apoyo al estudiantado afectado.

La UNAM señaló que permanecerá atenta a la evolución del estado de salud de los estudiantes y mantendrá coordinación con las autoridades hospitalarias para proporcionar el acompañamiento necesario.