Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, solicitó formalmente al Gobierno de la Ciudad de México la reclasificación de 14 calles como vialidades primarias.

Durante una conferencia de prensa, el edil explicó que estas vías, por su naturaleza y alta afluencia vehicular, deben estar bajo el resguardo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

De acuerdo con el alcalde, mantener estas calles representa un gasto adicional de 50 millones de pesos anuales para el presupuesto de la demarcación.

Tabe busca recuperar recursos para mantenimiento de vialidades

Mauricio Tabe detalló que la administración local ya carga con el costo de siete vialidades transferidas en años anteriores, lo que implica una inversión de 25 millones de pesos.

Este presupuesto se destina actualmente a rubros críticos como:

Mantenimiento de áreas verdes.

Alumbrado público y bacheo.

Balizamiento y drenaje.

El alcalde denunció que administraciones pasadas “se sacudieron la responsabilidad” de estas rutas, dejando los problemas a la alcaldía sin transferir los recursos económicos correspondientes.

Nosotros solicitaremos por escrito al Gobierno de la Ciudad, al Secretario de Obras que revise y retomen el mantenimiento de estas vialidades primarias, esto es lo importante, estas vialidades secundarias se reclasifiquen y se hagan cargo del mantenimiento o en su defecto, si nos quieren transferir la responsabilidad, que también nos transfieran los recursos para dar mantenimiento. Estamos hablando que de siete vialidades se van cerca de 25 millones de pesos en mantenimiento. Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe aclara que busca recursos, no conflictos, con el Gobierno de la CDMX

El titular de Miguel Hidalgo anunció que enviará una solicitud formal al Gobierno de la CDMX para que la Secretaría de Obras retome estas vialidades o, en su defecto, asigne el capital necesario.

Subrayó que los vecinos de la zona aportan cerca de 2 mil millones de pesos por concepto de impuesto predial, cifra que no se traduce en beneficios directos para las colonias.

Aquí no se trata de entrar en pleito, porque no es ningún pleito, es levantar la voz por lo justo que es lo que me reclaman los vecinos, pago mucho predial y no hay para repavimentar la calle, no hay para arreglar la luminaria y eso que hacemos un gran esfuerzo de cuidado del dinero público. Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo

Entre las calles que se propone reclasificar por su alta afluencia destacan:

Arquímedes, Lago Onega y Salvador Díaz Mirón.

Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara y Leibnitz.

Avenida Jalisco, Ingenieros Militares y Avenida Chapultepec.

Finalmente, Mauricio Tabe, quien estuvo acompañado por David Rodríguez Lara, Director de Servicios Urbanos, solicitó que la Avenida Horacio pase a ser considerada vialidad secundaria.