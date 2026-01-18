Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera del territorio de la demarcación, al señalar que representan gobiernos autoritarios que han oprimido a su población, silenciado voces y abusado del poder.

Mauricio Tabe pide retirar embajadas hasta que existan gobiernos democráticos

El alcalde sostuvo que no se puede ser indiferente ante la situación que enfrentan los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, al tratarse, dijo, de regímenes que vulneran derechos y libertades fundamentales.

No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder. Mauricio Tabe

Mauricio Tabe afirmó que dichas representaciones diplomáticas serán bienvenidas únicamente cuando esos países cuenten con gobiernos legítimos, electos por su gente, donde se respete la libertad y se libere a los presos políticos.

Subrayó que no se puede normalizar la injusticia y que, como Bastión de la Libertad, la alcaldía Miguel Hidalgo no será omisa ante lo que ocurre en el mundo, al tiempo que reiteró que no respaldará abusos ni guardará silencio frente a la injusticia.

Mauricio Tabe pide reubicar embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua (Cortesía)

Finalmente, el alcalde externó su solidaridad con los pueblos venezolano, cubano y nicaragüense, y aseguró que continuará insistiendo en la defensa de las libertades.