Previo a la Marcha del Orgullo 2026, que se realizará el 27 de junio en CDMX, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la no discriminación bajo ninguna circunstancia.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno tiene una visión de inclusión en todos los sentidos, contrario a la ultraderecha, quien visualiza a las personas de una sola manera.

Por lo que hoy se trabaja en garantizar la libertad de expresión, pero sobre todo que las personas ejerzan sus derechos sin discriminación y bajo inclusión.

“No a la discriminación bajo ninguna circunstancia”, reiteró. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Marcha del Orgullo 2026 no llegará al Zócalo

La edición 48 de la Marcha del Orgullo 2026 de la Ciudad de México se llevará a cabo este fin de semana, específicamente el día sábado 27 de junio.

Aunque el Comité Gay Pride CDMX informó haber llegado a un acuerdo con autoridades del gobierno para concluir su manifestación en el Zócalo capitalino como lo han hecho en años anteriores, en esta ocasión no será posible.

La Presidenta de México, de 64 años de edad, recordó que el Mundial 2026 continúa vigente por lo que el FIFA Fan Fest Zócalo no será retirado de la Plaza de la Constitución.

“No llegan al Zócalo no porque la gente de gobierno estén planteando que no deban llegar, sino que sencillamente hay partidos de futbol y es justamente la celebración en el momento en que está el mundial” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Y asegurando que no se está en contra de la marcha, por el contrario, hay apoyo y reconocimiento, pidió a los organizadores y participantes un poco de comprensión.

“No tiene que ver por algún asunto en contra y el próximo año que se pueda llegar al Zócalo”, concluyó. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Marcha LGBT CDMX 2025 en vivo: lo más importante de la marcha del orgullo (Especial)

Hasta el momento, la Marcha del Orgullo 2026 está programada para el 27 de junio. El punto de reunión será el Ángel de la Independencia a partir de las 10:00 de la mañana.

Se recorrerá: