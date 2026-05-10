Durante este Día de las Madres, la presidenta de México Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a todas las mamás del país esperando que reciban el “cariño, alegría y dicha que merecen”.

Señalando que es “tiempo de mujeres” y toca reconocer a las mamás de México en el Día de las Madres, Claudia Sheinbaum destacó la labor de quienes ayudan a construir un México mejor.

Mensaje de Claudia Sheinbaum por el Día de las Madres (Especial)

Claudia Sheinbaum reconoce a las las mamás en el Día de las Madres pues “es tiempo de mujeres”

Claudia Sheinbaum mencionó que al ser “tiempo de mujeres”, toca reconocer a las mamás de México en este Día de las Madres.

Asimismo, mencionó que también toca “compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días”, como una muestra de agradecimiento a su dedicación constante.

Siendo esta la mejor forma de “construir un México más justo y feliz para todas” no solo para las mamás en el Día de la Madres, también para todas las mujeres que viven en el país.

Claudia Sheinbaum desea que las mamás reciban la felicidad que merecen en el Día de las Madres

En su mensaje de Día de las Madres, Claudia Sheinbaum menciona que espera de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días “el cariño, la alegría y la dicha que merecen”.

Además, deseó que en este Día de las Madres, las mamás de México vean multiplicado lo que han sembrado junto a las personas que aman, en referencia a las familias de estas.

Pero no solo en este 10 de mayo, sino todos los días, pues es algo que ellas merecen y debido a toda la felicidad que le han dado a sus seres queridos, principalmente a sus hijos e hijas.

Claudia Sheinbaum terminó su mensaje con “abrazos, sonrisas y momentos hermosos” a las madres mexicanas.