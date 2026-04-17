La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, inauguró 42 canchas de futbol rehabilitadas como parte de la estrategia para fortalecer el deporte y recuperar espacios públicos en la demarcación.

Estas acciones se realizaron en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, como parte del plan de rehabilitación de 300 canchas deportivas en distintas alcaldías, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Iztacalco refuerza infraestructura deportiva rumbo al Mundial 2026

Las obras fueron ejecutadas por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en coordinación con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía.

Del total, 23 canchas fueron rehabilitadas por el Gobierno capitalino y 18 por la alcaldía, además de una adicional en la colonia Zapata Vela mediante presupuesto participativo, logrando una recuperación integral de espacios deportivos.

Se estima que estas acciones beneficiarán a más de 269 mil personas, considerando la afluencia de habitantes de distintas colonias y zonas aledañas.

Iztacalco estrena 42 canchas de futbol rehabilitadas con apoyo de Clara Brugada. (Cortesía)

Rehabilitación integral mejora espacios deportivos en colonias de Iztacalco

Los trabajos incluyeron pintura antiderrapante en canchas, rehabilitación de muros, colocación de señalética, pictogramas y elementos gráficos resistentes a la intemperie.

En materia de infraestructura, se realizó la instalación de malla ciclónica galvanizada, puertas metálicas, así como trabajos de obra civil como demolición de banquetas, guarniciones y montaje de estructuras metálicas.

Las canchas intervenidas se ubican en colonias como Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Infonavit Iztacalco, Gabriel Ramos Millán y Viaducto Piedad, entre otras, ampliando el acceso a espacios deportivos seguros y de calidad para la comunidad.