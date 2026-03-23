La alcaldesa Lourdes Paz encabezó la transformación de la Alberca “Leandro Valle”, un espacio emblemático de la colonia Agrícola Oriental, que no había recibido una intervención integral en más de cinco décadas.

Con una inversión superior a 19 millones de pesos, concluyeron los trabajos de modernización iniciados el pasado 3 de noviembre en esta instalación deportiva, ubicada en Avenida Javier Rojo Gómez esquina Sur 8, en la alcaldía Iztacalco.

Lourdes Paz rescata espacio emblemático en Iztacalco

La alcaldesa destacó que la renovación de espacios públicos es clave para fortalecer la salud, la convivencia y el tejido social en beneficio de la comunidad.

Señaló que esta obra representa más que una rehabilitación, pues implica la dignificación de la vida de la población, al garantizar espacios adecuados para el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Hoy podemos decir con orgullo que transformamos este espacio emblemático que abrió sus puertas hace más de cinco décadas y hoy renace como un lugar digno y moderno, pensado para el bienestar, la salud y la convivencia de todas y todos. Lourdes Paz, Alcaldesa de Iztacalco.

Inversión de 19 mdp moderniza la Alberca Leandro Valle en Iztacalco

Entre los trabajos realizados destacan la renovación de la techumbre, la colocación de geomembrana, la modernización de la iluminación, el cambio de piso perimetral, la rehabilitación de gradas y la mejora del equipamiento, acciones que permiten ofrecer un espacio más seguro y moderno.

Además, se intervinieron baños y vestidores con la colocación de mármol, instalación de llaves antivandálicas, reposición de sanitarios, incorporación de calentadores eléctricos y mejoras en ventilación e iluminación.

También se realizó mantenimiento integral al cuarto de máquinas, donde se instaló un sistema de retorno de agua, fundamental para la correcta circulación, filtración y desinfección, garantizando agua limpia y segura.

Iztacalco transforma la Alberca Leandro Valle con inversión histórica de 19 mdp. (Cortesía)

La rehabilitación beneficiará a cerca de 2 mil usuarias y usuarios, quienes utilizan este espacio para actividades deportivas y recreativas.

La alberca ofrece clases de natación para distintas edades, así como actividades como buceo, y cuenta con un equipo representativo que ha obtenido 36 medallas, consolidándose como un referente deportivo en la demarcación.

La Alberca “Leandro Valle”, inaugurada en 1969 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, permaneció más de 50 años sin una intervención integral, lo que la convirtió en un espacio histórico de gran valor para la comunidad.

Hoy, este recinto reabre como un símbolo de identidad, historia y transformación en Iztacalco, reafirmando el compromiso de la administración de Lourdes Paz con el bienestar de la ciudadanía, al devolver un espacio digno, seguro y moderno que seguirá siendo punto de encuentro para nuevas generaciones.