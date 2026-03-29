Lourdes Paz puso en marcha un operativo especial de seguridad y protección civil en Iztacalco con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, con el objetivo de salvaguardar la integridad y el bienestar de la población.

En este dispositivo participan más de 150 elementos, quienes realizan recorridos estratégicos en distintos puntos de la demarcación, con la presencia de 90 policías auxiliares y 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desplegados en sectores como Tlacotal, Iztaccíhuatl y Pantitlán.

Iztacalco refuerza seguridad con operativos permanentes

Además, se integran 30 trabajadores del área de vía pública, quienes apoyan en labores de ordenamiento, supervisión y atención a la ciudadanía en espacios públicos, fortaleciendo la presencia institucional durante este periodo vacacional.

Como parte de las acciones, se incrementaron los operativos diarios de 12 a 16 intervenciones, incorporando perifoneo en distintas colonias para difundir medidas preventivas y recomendaciones de seguridad entre la población.

El operativo se mantiene activo las 24 horas del día, dividido en tres turnos: de 08:00 a 15:00 horas, de 15:00 a 21:00 horas y de 20:00 a 08:00 horas, con la operación de ambulancias y brigadas de emergencia y prevención.

Iztacalco despliega operativo especial de seguridad por Semana Santa. (Cortesía)

Durante el turno nocturno, el despliegue se adapta a las necesidades, garantizando atención oportuna mediante brigadas y unidades médicas, que realizan recorridos preventivos y atención de emergencias.

La alcaldía, en coordinación con distintas áreas de gobierno, refuerza la vigilancia en puntos de alta afluencia, así como servicios urbanos y labores de orientación a la población, con el fin de garantizar un entorno seguro.