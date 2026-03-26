Con el propósito de brindar atención directa a las familias damnificadas por las precipitaciones de 2025, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes encabezó la entrega de 244 apoyos económicos en la demarcación.

Esta iniciativa forma parte del operativo Aguaceros, un esquema integral que combina la asistencia financiera con servicios urbanos, limpieza y desazolve de emergencia en las zonas con mayor vulnerabilidad.

La alcaldesa destacó que, gracias a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se logró identificar a los beneficiarios priorizando a los habitantes de las colonias Agrícola Pantitlán, Agrícola Oriental, Viaducto Piedad, Granjas México y Ampliación Ramos Millán.

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Durante el acto, se informó que los montos entregados oscilan entre los 780 y los 164 mil pesos, asignados estrictamente bajo la evaluación de los daños registrados en cada vivienda.

Lourdes Paz subrayó que su administración mantiene como prioridad la atención integral ante contingencias climáticas, reafirmando el compromiso de no dejar sola a la población y trabajar de la mano con la ciudadanía para proteger su patrimonio.

Como parte de una estrategia preventiva de cara al próximo ciclo de lluvias, la alcaldía ejecuta actualmente diversas obras de infraestructura para optimizar el sistema de drenaje:

Sustitución de tubería: Cambio de 590 metros lineales en la línea principal de Calle 5.

Rehabilitación vial: Intervención en 950 metros lineales de la Calle 6.

Realización de 246 labores de desazolve entre enero y marzo de 2026, con especial atención en Gabriel Ramos Millán, Barrio Santiago Norte y Campamento 2 de Octubre.

Estas acciones técnicas permitirán reducir filtraciones, evitar hundimientos y ampliar la capacidad de desalojo de agua pluvial.

Finalmente, la alcaldía anunció el fortalecimiento permanente del operativo Aguaceros y recordó a la población que pueden reportar cualquier emergencia o encharcamiento a través de la línea de atención 55 27 46 78 81.