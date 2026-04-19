La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la presentación del billete del Sorteo Superior No. 2881, diseñado para conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y destacar el papel de la actividad física en la promoción de los derechos humanos, el bienestar social y la paz.

El evento se realizó en Ciudad Universitaria con la participación de representantes de la Fundación UNAM y autoridades universitarias, quienes coincidieron en la relevancia del deporte como herramienta de transformación social y formación integral.

Deporte como eje de bienestar, cohesión social y desarrollo: Lotería Nacional

Durante la presentación, se destacó que el deporte forma parte de una visión integral de política pública enfocada en el bienestar, la cohesión social y la construcción de comunidad.

Se subrayó que el acceso a actividades deportivas permite a niñas, niños y jóvenes fortalecer su salud, desarrollar disciplina, construir identidad y ampliar sus oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Asimismo, se reconoció el papel de la Fundación UNAM en el impulso de iniciativas que vinculan la educación con el deporte, promoviendo que esta práctica no sea vista como un complemento, sino como un componente esencial en la formación de las personas.

El billete conmemorativo también busca posicionar al deporte como una herramienta capaz de generar entornos de convivencia, aprendizaje y desarrollo colectivo, además de fomentar valores como la inclusión y la solidaridad.

Lotería Nacional presenta sorteo conmemorativo del Día del Deporte en México. (Cortesía)

UNAM y Fundación refuerzan cultura de paz a través del deporte

Autoridades universitarias destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen una cultura de paz dentro y fuera de las instituciones educativas, al tiempo que promueven la unidad social mediante actividades deportivas.

Se resaltó que la Universidad Nacional, junto con la Lotería Nacional, comparte una vocación histórica en favor del desarrollo social, la educación y la asistencia pública. En este sentido, el impulso al deporte también forma parte de estrategias orientadas a la construcción de entornos más equitativos y cohesionados.

Además, la Fundación UNAM ha ampliado su impacto a través de programas de apoyo a estudiantes y actividades deportivas que fomentan el desarrollo integral, así como eventos como la Carrera Atlética Fundación UNAM 2026, que refleja el crecimiento de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas.

Lotería Nacional presenta sorteo conmemorativo del Día del Deporte en México. (Cortesía)

El Sorteo Superior No. 2881 se realizará el próximo 24 de abril de 2026 y contará con:

Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series

Bolsa total de 51 millones de pesos en premios

2.4 millones de cachitos disponibles en todo el país

Este sorteo busca llevar a millones de personas el mensaje de que el deporte es un motor de salud, desarrollo social y construcción de paz, además de consolidarse como una iniciativa que vincula tradición, cultura y bienestar colectivo.