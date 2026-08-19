La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el Magistrado Presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, develaron el billete conmemorativo con el que se celebra la trayectoria de nueve décadas de impartición de justicia y vocación de servicio a México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La directora general de la LOTENAL, Olivia Salomón destacó que cada billete de lotería, además de participar en un sorteo, es un vehículo para preservar la memoria y reconocer a las instituciones que han contribuido a construir nuestro país, razón por la que dijo, tiene un profundo significado dedicar este billete a los 90 años de justicia y compromiso social del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Lotería Nacional conmemora 90 años del TFJA. (cortesía )

Lotería Nacional reconoce trayectoria de 90 años del TFJA

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló la evolución e historia de esa institución que comenzó en 1936, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas impulsó la creación de una instancia que permitiera que el Estado dejara de ser juez y parte frente a las inconformidades de la ciudadanía.

Al referir que un gobierno humanista se construye con instituciones que ponen a las personas, sus derechos y la justicia en el centro, la directora de la LOTENAL, Olivia Salomón puntualizó que de eso trata la visión del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A 90 años de su origen, su misión sigue siendo indispensable: que la ley proteja, que la justicia dé certeza y que las instituciones estén siempre al servicio del pueblo. Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó su reconocimiento a las magistradas y magistrados, servidoras y servidores públicos que, a lo largo de nueve décadas, han construido la historia de este Tribunal. Asimismo, deseó que el billete de lotería lleve a todo México el reconocimiento a quienes han hecho de la justicia una forma de servir al país.

Lotería Nacional conmemora 90 años del TFJA. (cortesía )

José Ramón Amieva destaca imparcialidad en la impartición de justicia

El Magistrado Presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, agradeció la distinción de Lotería Nacional por emitir el billete conmemorativo y destacó el trabajo de las Magistradas y Magistrados de la institución.

Señaló que en el Tribunal el actuar de Magistradas y Magistrados es imparcial y objetivo, con apego a principios humanistas y con una visión progresiva de impartición de justicia.

Voy a permitirme hacer la comparativa, la alusión, nunca hemos dudado del resultado de un sorteo de la Lotería Nacional. Un proceso limpio, claro, honesto, transparente, profesional. Hago ese símil con el proceso que nosotras y nosotros como personas juzgadoras debemos de emitir en nuestras sentencias, en nuestras resoluciones. Tomar el ejemplo de la Lotería Nacional y saber que hay instituciones que gozan de primero pleno conocimiento, segundo, de aceptación, y tercero confianza. José Ramón Amieva Gálvez, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Asimismo, destacó la función pública y social de Lotería Nacional, al señalar que los recursos obtenidos mediante la venta de los billetes se destinan a obras y acciones de beneficio social.

Lotería Nacional conmemora 90 años del TFJA. (cortesía )

El billete que conmemora nueve décadas de trabajo impartiendo justicia

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, informó que para el Sorteo Mayor No. 4025 hay un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Asimismo, informó que ya están disponibles tres millones 600 mil cachitos, mismos que recorrerán México, llevando a plazas, mercados y calles un mensaje de justicia y compromiso social.

El sorteo se realizará el martes 25 de agosto de 2026 y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Lotería Nacional conmemora 90 años del TFJA. (cortesía )

En la develación del billete conmemorativo se contó con la presencia de las Magistradas: Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Luz María Anaya Domínguez, Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Natalia Téllez Torres Orozco. Asimismo, estuvieron los Magistrados: Rafael Anzures Uribe, Víctor Martín Orduño Muñoz, Eduardo Santillán Pérez, Guillermo Valls Esponda, Humberto Rosas Franco, Carlos Chaurand Arzate, Rafael Estrada Sámano, Julián Alfonso Olivas Ugalde, Julio Ángel Sabines Chesterking, Miguel Carrasco Hernández.