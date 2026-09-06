Los 57 años del Metro de la Ciudad de México llegarán a todo el país a través de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, que será distribuido en las 32 entidades.

La emisión consta de 2 millones 400 mil cachitos y cuenta con una bolsa total repartible de 43 millones de pesos, mientras que el premio mayor será de 11 millones de pesos en una serie. El sorteo se realizará el domingo 27 de septiembre.

Lotería Nacional celebra los 57 años del Metro CDMX

El billete fue develado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, durante la conmemoración del Día del Trabajador del Metro.

Salomón destacó que cada billete de la Lotería Nacional cuenta una historia y señaló que esta emisión representa la trayectoria del Metro y de las personas que, con su trabajo y experiencia, han contribuido a su funcionamiento durante casi seis décadas.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, también reconoció la labor de las generaciones de trabajadores que han hecho del Metro un símbolo de movilidad y desarrollo de la Ciudad de México.

Lotería Nacional celebra los 57 años del Metro con billete conmemorativo (Cortesía )

Metro CDMX avanza hacia una nueva etapa

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, agradeció la emisión del billete conmemorativo y señaló que formará parte de la memorabilia del organismo.

Asimismo, destacó que el Metro se prepara para nuevos proyectos, entre ellos la próxima modernización de la Línea 3, además del mantenimiento y rehabilitación de trenes, adquisición de nuevas unidades y modernización de instalaciones.

Rubalcava subrayó que estos trabajos requieren la experiencia de las y los trabajadores del Metro, a quienes reconoció como parte de la denominada “familia Metro”.