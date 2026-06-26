Yahleel Abadalá, exsecretaria de Bienestar Social de Francisco García Cabeza de Vaca fue vinculada a proceso por el delito de desvío de recursos, por 985 millones de pesos.

Sin embargo, gracias a un amparo tramitado por la exfuncionaria, no fue aplicada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que afirma, se trata de persecución política.

Desde febrero, el gobierno de Tamaulipas había buscado una orden de aprehensión, bajo la acusación de uso de indebido de atribuciones lo que terminó en la compra irregular de despensas.

Exsecretaria de Bienestar de García Cabeza de Vaca es vinculada a proceso

Yahleel Abadalá, exsecretaria del Bienestar en Tamaulipas, fue vinculada a proceso por un juez de control, por el presunto desvío de recursos por la compra irregular de despensas.

Yahleel Abdalá está acusada de desvío de recursos (Yahleel Abdala Carmona)

La defensa de la exsecretaria de Francisco García Cabeza de Vaca solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia se reanudará el 1 de julio.

El juez también dictó prisión preventiva como medida cautelar, sin embargo la exsecretaria tramitó un amparo por lo que la misma no se ejecutará y Yahleel N no será detenida.

La audiencia concluyó este viernes 26 de junio en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria y duró ocho horas; inicialmente, la acusada había solicitado que fuera privada.

Hasta el momento, Francisco García Cabeza de Vaca no se ha pronunciado por la vinculación a proceso de su exsecretaria de Bienestar Social.

Exsecretaria de García Cabeza de Vaca acusa persecución política

Durante la audiencia inicial, la exsecretaria de Francisco Garcia Cabeza de Vaca denunció que es víctima de una persecución política, debido a irregularidades de su carpeta de investigación.

Sin embargo, las autoridades rechazó dicha versión y aseguró que la investigación tiene elementos suficientes para llevar a cabo el proceso, que terminó en su vinculación.

En febrero, Yahleel Abadalá había sido definida como prófuga de la justicia tras faltar nuevamente a su audiencia, la cual terminó aplazándose en seis ocasiones.