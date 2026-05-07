La visita de BTS a Palacio Nacional reunió a más de 50 mil ARMYs en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), así lo reportó la jefa de gobierno Clara Brugada.

Claudia Sheinbaum anunció la visita de BTS a Palacio Nacional durante la mañanera de hoy. Tras el informe, miles de ARMYs se concentraron en el Zócalo CDMX a la espera de verlos.

ARMYs llegan al Zócalo por rumores de una aparición de BTS en Palacio Nacional (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Más de 50 mil ARMYs se reunieron en el Zócalo CDMX por visita de BTS a Palacio Nacional

Este miércoles 6 de mayo, BTS arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta y salir a un balcón del recinto a saludar a las miles de fans que se congregaron.

De acuerdo con Clara Brugada, la visita de BTS a Palacio Nacional reunió a más de 50 mil ARMYs en el Zócalo CDMX, destacando que este momento será inolvidable para los fans.

“La presidenta Sheinbaum hizo posible un momento inolvidable para más de 50 mil Armys”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

La jefa de gobierno Clara Brugada destacó que “abrir las puertas de Palacio Nacional también es abrir espacio a la emoción, a los sueños y a todo lo que le da vida a nuestra ciudad”.

Visita de BTS a Palacio Nacional reunió a 50 mil ARMYs en el Zócalo CDMX (Captura de pantalla)

La visita de BTS a Palacio Nacional generó un ambiente festivo en el Zócalo CDMX, donde las ARMYs cantaron sus canciones y compartieron mensajes de bienvenida para los integrantes de la banda.

Dada la magnitud del evento, autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad y movilidad para controlar el acceso y garantizar el orden durante la concentración masiva.