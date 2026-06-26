La actriz y animadora venezolana Yorgelis Delgado se convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión infantil gracias a su participación en El Club de los Tigritos de Venevisión.

Su carisma la llevó a conducir programas juveniles como Rugemanía y Atómico, consolidándose como una de las presentadoras más populares de su generación.

Posteriormente, Yorgelis Delgado se reinventó en el ámbito empresarial y digital, trabajando como creadora de contenido y embajadora de marcas, manteniendo vigente su influencia en la cultura y entretenimiento venezolano.

Yorgelis Delgado murió durante los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026.

¿Quién fue Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado fue una animadora, actriz y modelo venezolana que se convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión infantil gracias a su participación en El Club de los Tigritos de Venevisión.

Su carisma frente a las cámaras la llevó posteriormente a conducir otros programas de entretenimiento como Rugemanía y Atómico, consolidándose como una de las presentadoras juveniles más populares de su generación.

Tras alejarse de la televisión, reinventó su carrera en el ámbito empresarial y digital, trabajando como creadora de contenido y colaborando con distintas marcas.

Yorgelis Delgado, actriz, conductora y modelo. (Redes Sociales)

¿Qué edad tenía Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado nació el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira, estado Vargas (actual estado La Guaira), Venezuela.

Falleció el 24 de junio de 2026, a los 43 años de edad.

¿Yorgelis Delgado tenía pareja?

Sí. Yorgelis Delgado estaba casada y mantenía una relación de perfil reservado. De acuerdo con la información difundida tras los terremotos, su esposo logró ser rescatado con vida luego del colapso del edificio donde residían.

¿Qué signo zodiacal era Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado era Sagitario, signo del elemento Fuego, asociado en la astrología occidental con cualidades como el optimismo, la independencia, el entusiasmo y el espíritu aventurero.

¿Yorgelis Delgado tenía hijos?

Sí. Yorgelis Delgado tuvo una hija, quien sobrevivió al derrumbe del edificio y fue rescatada por los cuerpos de emergencia tras los terremotos registrados en Venezuela.

¿Qué estudió Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado complementó su carrera artística con estudios relacionados con la comunicación y el entretenimiento:

Licenciatura en Comunicación Social en Venezuela.

Estudios y talleres de actuación y expresión corporal impartidos en la formación artística de Venevisión.

Cursos de marketing digital y gestión de redes sociales, enfocados en su faceta como creadora de contenido.

¿En qué trabajó Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado desarrolló una amplia trayectoria en la televisión venezolana, principalmente como conductora y actriz.

Su trayectoria profesional incluye: