Aunque hay un estudio siquiátrico a Lex Ashton de 19 años de edad, el estudiante que asesinó a un alumno en el CCH Sur, aún falta el que la Fiscalía de la CDMX debe hacer como prueba.

Argumentos del abogado de Lex Ashton apuntan a que actuarán en defensa del asesino de CCH Sur argumentando problemas mentales, pues no se acuerda del día del ataque.

Estado mental de Lex Ashton: Fiscalía de CDMX aún no realiza estudio siquiátrico

El alumno del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lex Ashton, es señalado de asesinar a un estudiante y dañar a un trabajador, pero la Fiscalía en CDMX sigue sin evaluarlo siquiátricamente.

Lex Ashton actualmente está detenido en el Reclusorio Oriente de la CDMX, sin embargo, sus abogados se quedaron en la espera del perito de la Fiscalía pues no llegó.

CCH Sur: grupo responsable del ataque anuncia nuevas agresiones en redes sociales (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

David Retes, el abogado de Lex Ashton, aseguró que el joven no está bien mentalmente y tienen un estudio siquiátrico privado, aunque como prueba lo debe evaluar la Fiscalía de CDMX

Ante ello, Retes señaló que el encargado de hacerle el estudio siquiátrico a Lex Ashton por la Fiscalía de la CDMX no llegó al Reclusorio Oriente.

Asimismo, subrayó que la evaluación de la Fiscalía de CDMX sobre Lex Ashton es fundamental para tener su defensa porque argumentan que debe tener un trato diferente ante el asesinato debido a su estado mental.

El abogado de Lex Ashton apuntó a que este habría tenido un brote sicótico y por ello asesinó, además de que no recuerda nada de lo que pasó en el CCH Sur.