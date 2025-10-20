El estudiante Lex Ashton, acusado del homicidio de un compañero y de causar lesiones a un trabajador del CCH Sur, permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

A pesar de que su defensa presentó un amparo y solicitó modificar las condiciones de la medida cautelar, el juez determinó que el joven de 19 años debe continuar su proceso en reclusión.

Juez ratifica medida cautelar pese a recursos legales de Lex Ashton

Durante la audiencia celebrada este domingo a las 13:30 horas en las salas orales de Doctor Lavista, la defensa de Ashton buscó que el imputado fuera trasladado a un Centro de Rehabilitación Mental.

No obstante, el tribunal rechazó la petición.

Lex Ashton (Especial)

El juez de control resolvió mantener la prisión preventiva justificada, argumentando que aún existen riesgos procesales y la gravedad de los delitos imputados: homicidio calificado y lesiones.

La resolución implica que Lex Ashton continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial, pese a los recursos legales promovidos por su defensa y al cambio previo de la medida cautelar.

David Retes, abogado de Lex Ashton, afirmó que su cliente no se encuentra en condiciones mentales estables y cuenta con un estudio psiquiátrico privado que respalda su diagnóstico.

El defensor explicó que la Fiscalía de la Ciudad de México debe realizar su propia evaluación oficial, la cual aún no se ha efectuado debido a la ausencia del perito asignado.