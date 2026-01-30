El CCH Sur de la UNAM iniciará semestre presencial tras el caso Lex Ashton.

A través de redes, el CCH Sur anunció los cambios que tendrán en sus instalaciones para proteger a su comunidad estudiantil.

Mediante un comunicado, el CCH Plantel Sur de la UNAM informó que su semestre presencial 2026-2 comenzará el martes 3 de febrero.

Después del caso de Lex Ashton, el Colegio de Ciencias y Humanidades confirmó que contará con nuevas condiciones de infraestructura y seguridad como:

Nuevos controles de acceso

Mayor número de botones de emergencia

Instalación de luminarias

Conformación de brigadas universitarias

El CCH expresó que comenzará una “nueva etapa” para fortalecerse como comunidad.

Además, la institución educativa precisó que el “cambio comienza con cada uno de los integrantes”, quienes son pieza fundamental para “crecer, avanzar y transformar”.

CCH Sur de la UNAM iniciará semestre presencial tras caso Lex Ashton (CCH Sur Oficial / Facebook)

El caso de Lex Ashton en CCH Sur

Fue el pasado 22 de septiembre 2025 cuando Lex Ashton Cañedo López, de 19 años de edad, cometió su crimen en el CCH Sur.

El joven ingresó a la escuela de la UNAM y mató con arma blanca a Jesús Israel de 16 años de edad.

Durante su huida, Lex Ashton se cayó desde un tercer piso, lo que le provocó lesiones.

Lex Ashton (Especial)

Tras el incidente, Ashton recibió ayuda de los cuerpos de emergencia y fue puesto en custodia policial.

Luego de ser dado de alta el 10 de octubre 2025, Lex Ashton fue detenido por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas. Se les trasladó al Reclusorio Oriente.

El ataque de Lex Ashton generó que las actividades escolares se suspendieran y los alumnos tuvieran que tomar clases en línea.