Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) resguardan las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Las autoridades académicas señalaron que el resguardo se solicitó ante una amenazas en redes sociales sobre presuntas agresiones con armas de fuego.

Cabe señalar que pese a la presencia policial, las actividades se mantienen con normalidad en el CCH Sur este jueves 26 de febrero.

SSC resguarda CCH ante amenaza en redes sociales; actividades se mantienen

El 26 de febrero se reportó la presencia de elementos de la SSC en las inmediaciones del CCH Sur, esto ante amenazas de un supuesto ataque con armas de fuego anunciado en redes sociales.

Cabe señalar que los estudiantes han ingresado al plantel sin ningún problema y las actividades se mantienen con normalidad.

A pesar de que no se ha presentado ningún hecho violento, el operativo policial se mantiene activo.

Durante las primeras horas de la tarde se reportó la presencia de una ambulancia que llevó a un estudiante a recibir atención médica.

Si bien primero se señaló que se trataría de un ataque de pánico, medios confirmaron que se trató de un accidente no relacionado con la amenaza, donde un estudiante se cayó y se lastimó sin heridas de gravedad.

CCH Sur levanta denuncia ante Fiscalía CDMX por amenaza en redes

Por su parte, el CCH Sur informó de manera oficial que, ante la presunta amenaza difundida en redes sociales, se activaron de manera inmediata las acciones preventiva para salvaguardar a la comunidad y levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia CDMX.

Asimismo, señaló que se reforzaron las medidas de seguridad en los accesos al plantel, así como los recorridos al interior de las instalaciones con el apoyo de:

personal de vigilancia

brigadas Universitarias

personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria

Mientras tanto, elementos de la SSC se mantiene al exterior del CCH Sur para salvaguardar a la comunidad universitaria.