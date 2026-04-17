Personal de Protección Civil, así como autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y de la alcaldía Álvaro Obregón, comenzaron la atención a las viviendas que resultaron afectadas por la mega fuga de agua.

Lo anterior, luego de que revisiones técnicas y especializadas arrojaran que al menos dos de las nueve casas afectadas presentan daños estructurales tras la mega fuga.

Protección Civil brinda atención a viviendas dañadas tras mega fuga en Álvaro Obregón

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, comenzaron las labores de apoyo para las dos viviendas que resultaron dañadas tras la mega fuga de agua en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con esta dependencia, las viviendas afectadas presentan daños principalmente en sus muros, por lo que evaluarán las medidas a tomar para evitar cualquier situación de riesgo.

Puntualmente, buscarán contar con un presupuesto que permita la reparación de las dos viviendas, toda vez que se determinó que los daños no comprometen su habitabilidad.

Atienden viviendas dañadas tras mega fuga en Álvaro Obregón (CDM)

En la zona donde se registró la mega fuga, los elementos de Protección Civil también continúan con acciones de limpieza y desinfección, para contrarrestar cualquier riesgo o desarrollo de insectos como el mosquito.

En tanto, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón solicitan a las autoridades que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, y se garantice la reparación de cualquier falla en la red de suministro de agua.