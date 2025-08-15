Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, hizo una incómoda declaración en entrevista con Luis Cárdenas que embarró al diputado Ricardo Monreal y Alessandra Rojo de la Vega; los detalles.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc adelantó que recorrerá la Ciudad de México (CDMX) para invitar a la población a que se afilie a su partido “México Nuevo” y aprovechó para hablar de su experiencia política.

En entrevista, Sandra Cuevas reveló que el diputado Ricardo Monreal quería la alcaldía para su hija Catalina Monreal, por lo que estuvo en negociaciones con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Sandra Cuevas hace señalamientos que embarran a Ricardo Monreal y Alessandra Rojo de la Vega

Sandra Cuevas criticó que la política mexicana se basa en “agachar la cabeza y aceptar lo que te digan para que te den chamba”, sin embargo, resaltó que ella no se “disciplinó” y ese fue unos de los problemas en su carrera política.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, hizo una incómoda declaración asegurando que Ricardo Monreal había negociado con “la alianza” para poner un candidato débil y que su hija Catalina ganara la Cuauhtémoc.

Según Sandra Cuevas, la alianza PRI-PAN-PRD veía a Alessandra Rojo de la Vega como una candidata débil, sin posibilidades de ganar, por lo que pensaron que fácilmente Catalina Monreal saldría victoriosa, pero no fue así.

“Ricardo Monreal pacta con la alianza para que le den la alcaldía Cuauhtémoc a su hija, iban a poner ‘según’ a alguien débil para que le ganaran a Caty y las cosas no le salen como habían planeado”. Sandra Cuevas

Sandra Cuevas revela que “la querían poner” de ayudante de Santiago Taboada si ganaba elecciones en CDMX

Durante la entrevista con Luis Cárdenas, la ex alcaldesa Sandra Cuevas comentó que Ricardo Monreal le ofreció la jefatura de gobierno de CDMX a Santiago Taboada si su hija Catalina Monreal se quedaba con la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante este trato entre Jorge Romero, Santiago Tabla y Ricardo Monreal, “la alianza” dejó fuera a Sandra Cuevas de la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc y como “recompensa” le dijeron que se convertiría en ayudante de Santiago Taboada.

Sandra Cuevas afirmó que la descartaron como candidata por la alcaldía Cuauhtémoc ya que ella tenía asegurada la victoria ante Catalina Monreal y Jorge Romero prefirió apoyar a Santiago Taboada, respaldado por Ricardo Monreal.

Para cerrar la entrevista, Sandra Cuevas adelantó que regresará por la alcaldía Cuauhtémoc y resaltó que en un años de administración Alessandra Rojo de la Vega “no ha hecho una sola obra pública”.