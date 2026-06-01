Integrantes del Frente de Defensa de la Soberanía Nacional mantienen la recolección de firmas en diversos municipios de Chihuahua para impulsar un juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Así lo reportan medios locales a pesar de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que el procedimiento quedó sin efectos jurídicos luego de que legisladores de Morena no lo ratificaron.

Rigoberto Martínez Escárcega, miembro del Frente de Defensa de la Soberanía Nacional, detalló que este fin de semana recolectaron cinco mil firmas y piensan llegar hasta 200 mil.

Morena sigue con plan de juicio político aunque en la Cámara de Diputados está agotado

El plan de los morenistas continúa, a pesar de que Kenia López Rabadán dijo que los integrantes de Morena no cumplieron el plazo de tres días para dar formalidad al trámite ante la Cámara de Diputados por los que no existe un procedimiento vigente para promover un juicio político contra Maru Campos.

“Me han informado el día de hoy que no fue ratificado, eso significa que ya no hay solicitudes de juicio político”, dijo la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Cámara de Diputados en entrevista.

Cabe recordar que la petición de juicio político fue presentada por legisladores locales de Chihuahua al señalar violaciones graves a la Constitución.

Estas violaciones graves se refieren a la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio de Chihuahua, que se conocieron tras un accidente que derivó en la muerte de dos agentes estadunidenses.

Morena impulsó juicio político pero aclaró que no fue revancha

Cabe recordar que a mitad de mayo Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, convoco a recabar firmas para el juicio político contra Maru Campos.

Ariadna Montiel dijo que la gobernadora Maru Campo decidió dejar de lado su cargo y cederle poder a agentes extranjeros, lo cual es una ofensa para la patria.

Aclaró que no era una revancha sino simplemente hacer justicia y respetar el Estado de Derecho.