La marcha convocada por jóvenes de la Generación Z de este 15 de noviembre arrancó con sorpresas al atraer figuras políticas como Acosta Naranjo, Belaunzarán y Álvarez Icaza.

Por lo que a través de las redes sociales y medios se ha reportado la presencia de figuras políticas que se han sumado a la marcha de la Generación Z, misma que se manifiesta ante la violencia, la inseguridad y la corrupción del gobierno.

Lo que ha generado revuelo en el ámbito político y por lo que en fotos y videos que circulan en las redes sociales, se ha podido ver en la movilización de la marcha de la Generación Z al ex diputado al Congreso de la Unión de México, Guadalupe Acosta Naranjo de 61 años, entre la marcha y saludando a quien se le acerca.

Las figuras políticas que sorprendieron en la marcha de la Generación Z: Acosta Naranjo, Belaunzarán y Álvarez Icaza (Especial )

Asimismo, el ex diputado al Congreso de la Unión de México, Fernando Belaunzarán Méndez de 55 años de edad, ha sido él mismo que se ha reportado en la marcha de la Generación Z compartiendo videos y hasta una selfie en sus redes sociales.

Una banda michoacana llegó tocando lo que ya se conoce como la Canción de Carlos Manzo pic.twitter.com/UGBbFGGlUW — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) November 15, 2025

También, en la marcha de la Generación Z, se dejó ver Emilio Álvarez Icaza de 60 años, y ex Senador del Senado de México; así como el abogado y periodista Rafael Loret de Mola de 73 años de edad en la marcha de la Generación Z.

Llegan Acosta Naranjo y Rafael Loret de Mola a la manifestación #GeneracionZ pic.twitter.com/ThN1a7VXKX — Erick Gutiérrez (@Erickisback1) November 15, 2025

Marcha de la Generación Z con cientos de personas avanzaron al Zócalo por la violencia, la inseguridad y la corrupción

Este sábado 15 de noviembre cientos de personas avanzaron al Zócalo por la violencia, la inseguridad y la corrupción en la marcha de la Generación Z.

Misma marcha de la Generación Z que arrancó desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la capital del país.

Donde ya han llegado los primeros colectivos al Zócalo, y pese a los primeros reportes de la marcha de la Generación Z se llevaban con tranquilidad.