Las figuras políticas que sorprendieron en la marcha de la Generación Z: Acosta Naranjo, Belaunzarán y Álvarez Icaza

La marcha convocada por jóvenes de la Generación Z de este 15 de noviembre arrancó con sorpresas al atraer figuras políticas como Acosta Naranjo, Belaunzarán y Álvarez Icaza.
Por lo que a través de las redes sociales y medios se ha reportado la presencia de figuras políticas que se han sumado a la marcha de la Generación Z, misma que se manifiesta ante la violencia, la inseguridad y la corrupción del gobierno.
Lo que ha generado revuelo en el ámbito político y por lo que en fotos y videos que circulan en las redes sociales, se ha podido ver en la movilización de la marcha de la Generación Z al ex diputado al Congreso de la Unión de México, Guadalupe Acosta Naranjo de 61 años, entre la marcha y saludando a quien se le acerca.
Asimismo, el ex diputado al Congreso de la Unión de México, Fernando Belaunzarán Méndez de 55 años de edad, ha sido él mismo que se ha reportado en la marcha de la Generación Z compartiendo videos y hasta una selfie en sus redes sociales.
También, en la marcha de la Generación Z, se dejó ver Emilio Álvarez Icaza de 60 años, y ex Senador del Senado de México; así como el abogado y periodista Rafael Loret de Mola de 73 años de edad en la marcha de la Generación Z.
Marcha de la Generación Z con cientos de personas avanzaron al Zócalo por la violencia, la inseguridad y la corrupción
Este sábado 15 de noviembre cientos de personas avanzaron al Zócalo por la violencia, la inseguridad y la corrupción en la marcha de la Generación Z.
Misma marcha de la Generación Z que arrancó desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la capital del país.
Donde ya han llegado los primeros colectivos al Zócalo, y pese a los primeros reportes de la marcha de la Generación Z se llevaban con tranquilidad.
En los últimos momentos se ha reportado que protestante en marcha de la Generación Z han derribado las vallas que resguardaban Palacio Nacional e ingresaron a la explanada esto con el objetivo que sus exigencia sean escuchadas.