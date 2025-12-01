La nueva Ley de Aguas Nacionales busca establecer las bases para garantizar agua potable en México, afirmó Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista con López-Dóriga, el director general de Conagua destacó la necesidad de reformar la Ley de Aguas Nacionales, que prevé el agua como una mercancía y no como un derecho.

¿Quién es Efraín Morales López? Director de Conagua en gabinete de Claudia Sheinbaum (Efraín Morales López vía redes sociales)

Conagua asegura que nueva Ley de Aguas Nacionales prevé llevar agua potable al todo el país

“(La Ley de Aguas Nacionales) establece las bases para garantizar el suministro de agua potable para todo el pueblo de México, ese es el elemento principal”. Efraín Morales López, director de la Conagua

De acuerdo con el director de la Conagua, el objetivo principal de esta nueva ley es que se garantice el líquido vital para el consumo humano, por lo que se tiene previsto un cambio profundo de visión.

La Ley actual de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, habría dificultado que el agua llegue a la población, pues no se está considerando los siguientes problemas:

Acaparamiento

Sobreexplotación

Un mercado ilegal que ha afectado distintas regiones del país

El director de la Conagua comentó que, además del agua potable para el consumo humano, se busca garantizar el agua para la producción de alimentos y para los proyectos que impulsen el desarrollo nacional.