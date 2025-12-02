Agricultores de distintos estados del país anunciaron una caravana de tractores hacia la Ciudad de México (CDMX) que se realizará este 3 de diciembre en protesta a Ley de Aguas.

“Nos quieren quitar el agua y prácticamente quitando el agua, la tierra nos la van a dejar inservible. Vamos a venir a entregarle a la señora presidenta nuestros tractores, vamos a salir en caravana desde los diferentes puntos del estado a la Ciudad de México prácticamente para que la presidenta reciba nuestros tractores o se quede con nuestro negocio” Agricultor

Los agricultores dijeron que van a entregar los tractores a la presidenta Claudia Sheinbaum ya que dijeron que las tierras se verán afectadas y serán inservibles.

Lo que los agricultores piden es que no se apruebe la Ley de Aguas por la que la presidenta Claudia Sheinbuam ha señalado que se busca evitar la venta de agua por parte de concesionarios.

Agricultores piden pasar Ley de Aguas al siguiente periodo de sesiones

Los agricultores insistieron en que la Ley de Aguas no se debe aprobar en fast track y buscan que se pase al siguiente periodo ordinario de sesiones, que será de febrero a abril del 2026.

Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el rescate del campo, coincidió en la misma petición para que se pase hasta el siguiente periodo ordinario de la Cámara de Diputados.

Agricultores se mantienen en alerta por Ley de Aguas y alistan protestas

Eraclio Rodríguez anunció en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Formula que están en alerta entre este 2 y 3 de diciembre en caso de que se vote la Ley de Aguas.

También está alerta del contenido de la Ley, en caso de que se vote algo distinto a lo acordado.

Se ser así, emprender protestas en otros estados, incluído el bloqueo de aduanas fronterizas.