El Viacrucis de Iztapalapa 2026 ya tiene protagonistas confirmados para su edición número 183.

El 12 de marzo se presentó oficialmente a Arnulfo Eduardo Morales Galicia como el actor que representará a Jesús, tras haber audicionado en dos ocasiones para obtener el papel. Morales aseguró que asumir el personaje es un “orgullo” y una gran “responsabilidad”.

También se anunció que Erika Yasmin Morales Hernández interpretará a María, luego de haber participado en la edición anterior como la adúltera.

La representación del Viacrucis de Iztapalapa 2026 se realizará el viernes 3 de abril.

Viacrucis de Iztapalapa 2026: presentan al actor que será Jesús

El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alvarez Ruiz, hicieron oficial el camino rumbo al Viacrucis de Iztapalapa 2026.

Fue por medio de una conferencia de prensa que se presentó al actor que hará de Jesús en la edición 183 del Viacrucis de Iztapalapa 2026.

Su nombre es Arnulfo Eduardo Morales Galicia, y según una entrevista que dio a La Prensa, logró el papel de Jesús luego de haber audicionado en dos ocasiones.

Para el actor, el ser Jesús es sinónimo de “orgullo” y “responsabilidad” por el papel que tiene en el mundo, siendo que él lo considera “el más importante”.

Elenco para el Viacrusis de Iztapalapa 2026. (@Aleida Alavez Ruiz )

Erika Yasmin Morales Hernández será María en el Viacrucis de Iztapalapa 2026

Así como se presentó al actor que hará de Jesús en el Viacrucis de Iztapalapa 2026, también se compartió quién será María.

Erika Yasmin Morales Hernández será María en la edición 183. Sin embargo, en la edición pasada fue la adúltera en la representación.

Asimismo, al igual que el actor que hará de Jesús, señalaron que su participación en el Viacrucis de Iztapalapa 2026 es “compromiso” con sus familias y el mismo pueblo.

El Viacrucis de Iztapalapa 2026 se realizará el viernes 3 de abril, donde se recorrerán las calles de Iztapalapa para terminar con la crucifixión en el Cerro de la Estrella.