La alcaldesa Aleida Alavez cree que superarán la asistencia por el Viacrucis en Iztapalapa, llegando a más de 2 millones de personas que lo vivirán en Iztapalapa, CDMX.

Asimismo, Alavez compartió cuántos, aproximadamente, participan para la escenificación del Viacrucis en Iztapalapa en Semana Santa.

Viacrucis de Iztapalapa espera 2 millones de visitantes para Semana Santa

La procesión en Iztapalapa inicia hoy 2 de abril a las 2:00 pm y se espera que lleguen hasta 2 millones de visitantes al Viacrucis en Semana Santa.

Según información de Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, en el Viacrucis del 2025 asistieron 2 millones de personas, así que prevén que superarán la cifra este año.

“Hay interés por conocer esta tradición (...) Vamos a rebasar los dos millones de personas”.

Aleida Alavez, alcaldesa.

Por otra parte, detalló que Iztapalapa recibirá a diez embajadas para presenciar el histórico Viacrucis en su edición 183.

Domingo de Ramos en Iztapalapa, previo al Viacrusis en Semana Santa.
Domingo de Ramos en Iztapalapa, previo al Viacrusis en Semana Santa. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Viacrucis en Iztapalapa es realizado por al menos 5 mil personas

El Viacrucis de Iztapalapa en Semana Santa podría recibir a más de 2 millones de visitantes, pues si inmensidad es tal que participan al menos 5 mil personas en la realización.

Alavez compartió que de forma indirecta como carpinteros, costureras, entre otros, así como los que personifican la escena, son aproximadamente 5 mil personas las que forman el Viacrucis.

Y es que la alcaldesa expuso que solamente actores son 500 personas, mismas que regularmente son acompañadas por sus familias para la confección de su vestuario, accesorios, etcétera.