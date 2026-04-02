La alcaldesa Aleida Alavez cree que superarán la asistencia por el Viacrucis en Iztapalapa, llegando a más de 2 millones de personas que lo vivirán en Iztapalapa, CDMX.

Asimismo, Alavez compartió cuántos, aproximadamente, participan para la escenificación del Viacrucis en Iztapalapa en Semana Santa.

Viacrucis de Iztapalapa espera 2 millones de visitantes para Semana Santa

La procesión en Iztapalapa inicia hoy 2 de abril a las 2:00 pm y se espera que lleguen hasta 2 millones de visitantes al Viacrucis en Semana Santa.

Según información de Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, en el Viacrucis del 2025 asistieron 2 millones de personas, así que prevén que superarán la cifra este año.

“Hay interés por conocer esta tradición (...) Vamos a rebasar los dos millones de personas”. Aleida Alavez, alcaldesa.

Por otra parte, detalló que Iztapalapa recibirá a diez embajadas para presenciar el histórico Viacrucis en su edición 183.

Domingo de Ramos en Iztapalapa, previo al Viacrusis en Semana Santa. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Viacrucis en Iztapalapa es realizado por al menos 5 mil personas

El Viacrucis de Iztapalapa en Semana Santa podría recibir a más de 2 millones de visitantes, pues si inmensidad es tal que participan al menos 5 mil personas en la realización.

Alavez compartió que de forma indirecta como carpinteros, costureras, entre otros, así como los que personifican la escena, son aproximadamente 5 mil personas las que forman el Viacrucis.

Y es que la alcaldesa expuso que solamente actores son 500 personas, mismas que regularmente son acompañadas por sus familias para la confección de su vestuario, accesorios, etcétera.