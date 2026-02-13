José Eduardo Rovirosa Ramírez, mejor conocido como ‘El Cuco’, fue el alcalde de Macuspana, Tabasco, en el periodo de 2016 a 2018, antes de pasar tres años preso por el delito de peculado.
Aunque José Eduardo Rovirosa Ramírez estuvo fuera del ojo público durante ese tiempo, recién en febrero de 2026 reapareció en redes para presumir sus “arreglitos con bótox” de cara a su nueva candidatura.
Según reveló, José Eduardo Rovirosa Ramírez buscaría gobernar nuevamente en Macuspana, aunque no detalló si buscará una candidatura con Morena, partido que, dijeron dirigentes, estaría dispuesto a recibirlo.
¿Quién es José Eduardo Rovirosa Ramírez?
José Eduardo Rovirosa Ramírez, conocido también como “Cuco” Rovirosa, es un político tabasqueño que se desempeñó como presidente municipal de Macuspana, Tabasco, bajo la bandera del PRI.
Su carrera pública no estuvo exenta de críticas tanto de la oposición como al interior del PRI, quienes lo señalaron por su cuestionable manejo en los recursos públicos y medidas en Macuspana.
El momento de mayor criticas vino cuando José Eduardo Rovirosa Ramírez dijo en el Grito de Independencia del 2017: “Viva el hombre que por cuarta ocasión en este balcón está dando el grito de independencia”.
Para 2023, José Eduardo Rovirosa fue detenido por el delito de peculado, acusado de realizar un pago por un millón 800 mil pesos para la compra de válvulas de compuertas; sin embargo, el servicio nunca se realizó.
¿Cuántos años tiene José Eduardo Rovirosa Ramírez?
Aunque se sabe que José Eduardo Rovirosa Ramírez es un hombre de la tercera edad, no se conoce su edad exacta.
¿Quién es la esposa de José Eduardo Rovirosa Ramírez?
José Eduardo Rovirosa Ramírez tiene una esposa llamada Cristhel Hernández de Rovirosa, cuyo nombre fue puesto a una calle en el municipio de Macuspana durante su administración.
El hecho generó criticas e indignación, tanto en la región como a nivel nacional.
¿Quiénes son los hijos de José Eduardo Rovirosa Ramírez?
José Eduardo Rovirosa Ramírez tiene un hijo cuyo nombre es José Eduardo Rovirosa Hernández, el cual también fue utilizado para nombrar una calle en el municipio de Macuspana.
De igual manera tiene una hija llamada Lilia Rovirosa, quien llamó la atención de medios debido a sus viajes internacionales que solía compartir a través de redes sociales.
¿Qué estudió José Eduardo Rovirosa Ramírez?
De acuerdo con su información en redes, José Eduardo Rovirosa Ramírez habría estudiado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
¿En qué trabajó José Eduardo Rovirosa Ramírez?
José Eduardo Rovirosa Ramírez ha trabajado principalmente como funcionario público en la política municipal de Tabasco.
Fue presidente municipal de Macuspana, Tabasco, en dos ocasiones; el primero trienio fue de 2001 a 2003 y el segundo de 2016 a 2018.
Ahora, tras obtener libertad condicional por el delito de peculado, anunció su intención de competir nuevamente por la alcaldía de Macuspana.
José Eduardo Rovirosa Ramírez anuncia candidatura en Macuspana mientras se aplica bótox
A través de un video difundido en redes sociales, José Eduardo Rovirosa confirmó sus aspiraciones políticas al mismo tiempo que se aplicaba bótox, para, según dijo, “verse como muñeco” en las comunidades que visitará.
Incluso, bromeó con el médico pidiéndole que le pusiera “bastante cemento” en la frente y mandó un aviso a sus simpatizantes de que próximamente estaría reuniéndose con su electorado.
Recién el 30 de mayo de 2025, José Eduardo Rovirosa obtuvo su libertad condicional tras pasar más de tres años preso por el delito de peculado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Macuspana.
Cumplido ese tiempo, los abogados de José Eduardo Rovirosa lograron modificar la medida cautelar y obtuvo su libertad condicional a finales de mayo de 2025.