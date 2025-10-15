La influencer Joselyn Yahaira, mejor conocida como ‘La Mafias’ en TikTok, fue detenida por autoridades de la Ciudad de México (CDMX) tras ser acusada de cometer robo en la GAM.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la mujer de 23 años de edad habría despojado de sus pertenencias a una joven en calles de la colonia Tablas de San Agustín.

Debido a los hechos, Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, fue acusada por el delito de robo en la GAM y fue detenida junto a un hombre con el que habría cometido el crimen.

Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, detenida (Especial)

Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, fue detenida por autoridades de la CDMX el 13 de octubre de 2025, tras ser acusada de cometer robo en la Gustavo A. MAdero (GAM), junto a un presunto cómplice masculino.

Sobre el robo en la GAM, la información establece que ocurrió en calles de la colonia Tablas de San Agustín, donde de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), joven fue despojada de sus pertenencias.

Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, habría interceptado a la víctima en plena vía pública y con la ayuda del hombre que la acompañaba, despojaron de sus objetos personales a la joven.

Aunque se reporta que en los hechos no se usó una arma de fuego, ambos fueron detenidos por elementos de la SSC y trasladados a instalaciones ministeriales, donde se inició carpeta de investigación por el delito de robo en la GAM.

Cabe destacar que Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, ha sido señalada por presuntos vínculos con el grupo criminal de La Unión Tepito, aunque autoridades no han confirmado relación directa.

¿Quién es Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, detenida por robo en la GAM?

Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, tiene 23 años de edad y es conocida en la plataforma de videos, por crear contenido viral en el que aborda temas de colonias populares de la CDMX, especialmente de la Morelos, donde vive.

Su cuenta principal en TikTok supera los 1.2 millones de seguidores, donde ha publicado diversas grabaciones, siendo uno de sus videos más vistos uno que llegó hasta las 7 millones de reproducciones.

Además de ducha red social, Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, tiene presencia en Instagram y OnlyFans, donde comparte contenido visual, grabaciones personales y colaboraciones con otros creadores.

Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, ha sido mencionada en medios por su cercanía con personas vinculadas a La Unión Tepito, aunque no existe confirmación oficial ni un proceso abierto por dichas acusaciones.