Una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue quemada vida en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), por hombres que presuntamente escaparon a bordo de un taxi.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos ocurrieron al interior de una vivienda que presentaba grandes cantidades de basura, ubicada en la calle Norte 1, en la colonia Defensores de la República.

En el lugar, la policía capitalina confirmó un incendio y el hallazgo de una mujer lesionada con quemaduras en el 80% de su cuerpo, por lo que fue trasladada al hospital general Rubén Leñero.

Mujer es quemada viva en la GAM; presuntos responsables escaparon en taxi (Carolina Jiménez Mariscal)

De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables de quemar viva a la mujer intentaron escapar a bordo de un taxi rumbo a un hotel cercano a la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los elementos interceptaron al taxista que manejaba la unidad, quien refirió no conocer a ambos hombres ni estar implicado en el ataque contra la mujer, por lo que no fue detenido.

Tras esto, los oficiales ingresaron al hotel en donde se habrían ocultado ambos hombres, quienes al parecer también presentaban quemaduras; sin embargo, los sospechosos no fueron localizados .

La víctima refirió a las autoridades que ella se encontraba al interior de su hogar cuando un hombre ingresó al domicilio y le prendió fuego. La mujer salió rápidamente del lugar y pidió ayuda a los vecinos.

Según habitantes de las casas aledañas, en ese inmueble se hospedan varias personas, pero en su mayoría se trata de personas que se encuentran en situación de calle.