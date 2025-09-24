Un juez vinculó a proceso martes 23 de septiembre a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, organización criminal que opera en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

“El Irving” fue señalado como el presunto líder de la Unión Tepito y se le acusa de los delitos de cohecho y portación de armas de fuego, además de delitos que atentan contra la salud.

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, tras audiencia de más de 5 horas

Hoy 23 de septiembre se realizó la audiencia de “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito.

Tras más de cinco horas, el juez lo vinculó a proceso, por lo que permanecerá en prisión preventiva justificada.

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria en el caso de “El Irving” y permanecerá en el Reclusorio Norte, mientras que su pareja estará en Santa Martha Acatitla.

Cabe recordar que “El Irving” fue detenido la noche del 15 de septiembre y se le atribuyen varios delitos como:

Extorsión a comerciantes y transportistas

Secuestros exprés

Homicidios

Venta de droga

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguró que la captura de “El Irving” fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación con la alcaldía Cuauhtémoc.