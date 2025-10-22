La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) detuvo a un sospechoso de quemar viva a una mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El 21 de octubre se confirmó la captura de Hugo N, alias ‘El empanada’, por su presunta participación en un feminicidio.

Detienen a sujeto sospechoso de quemar viva a una mujer en la GAM

El pasado 16 de octubre, dos sujetos ingresaron a una casa ubicada en la colonia Defensores de la República de la Gustavo A. Madero y quemaron viva a una mujer.

Los sospechosos huyeron en un taxi y una semana después la Fiscalía de la CDMX detuvo a uno de ellos.

Hugo N fue detenido y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanecerá hasta que se aclare su situación jurídica.

📷 Detuvimos a Hugo "N", alias “El Empanada”, por su probable participación en el feminicidio de una mujer en la colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. Madero.



Derivado del trabajo ministerial y de nuestra @pdi_fiscaliacdmx localizamos y aprehendimos al probable… pic.twitter.com/wYLtqxBsGH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 21, 2025

Investigaciones de la FGJCDMX establecieron que Hugo N ayudó a escapar en un taxi a los sospechosos de quemar viva a una mujer en la GAM.

Por lo que es señalado como coautor del feminicidio y fue detenido 4 días después del hecho.

Al inicio, la Fiscalía de la CDMX investigaba el caso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Pero, horas después de ser quemada viva, la víctima murió en el hospital.

Esto se sabe de la mujer quemada viva en la Gustavo A. Madero

La víctima de feminicidio de la alcaldía Gustavo A. Madero se encontraba dentro de su casa cuando fue agredida por dos hombres.

La mujer de alrededor de 30 años de edad, salió de su casa a pedir auxilio a sus vecinos tras ser incendiada.

La víctima presentaba quemaduras en el 80% del cuerpo y trasladada al Hospital General Rubén Leñero tras el ataque.

Autoridades no habían identificado a la víctima y hasta el momento no han dado detalles de su identidad o motivo del ataque.