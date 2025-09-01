José Mauricio Hernández Gasca, alias el Tomate, murió en en la cárcel luego de ser detenido por última vez en 2024; aquí te decimos quién era el líder de la Unión Tepito.

La noticia fue confirmada hoy lunes 1 de septiembre en las redes sociales del periodista Carlos Jiménez, quien recordó que el Tomate fue detenido en 5 ocasiones pero aún así seguía operando en la Unión Tepito, en la Ciudad de México (CDMX).

José Mauricio Hernández Gasca fue detenido por última vez en marzo de 2024, luego de distintos cateos en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc efectuados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, pero:

¿Quién era José Mauricio Hernández Gasca, el Tomate?

José Mauricio Hernández Gasca, el Tomate, era un líder y fundador de la Unión Tepito, un grupo delictivo que opera en la CDMX con el cual se le ligó en torno a asesinatos, extorsiones, y tráfico de drogas.

El Tomate fue detenido por última vez en marzo de 2024, luego de que elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación General de Investigación en Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), ejecutaron cuatro cateos en distintos inmuebles:

1 en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc

2 en San Marcos, en Azcapotzalco

Y otro más en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo

En dichos operativos, las autoridades también aseguraron:

Droga

Cartuchos

Un arma de fuego

Vehículos

La trayectoria de José Mauricio Hernández Gasca, alias el Tomate, está vinculada a sus actividades como líder y fundador del grupo delictivo conocido como la Unión Tepito, el cual sigue operando en la CDMX.

En este sentido, el Tomate fue detenido por última vez en marzo de 2024 luego de ser ligado a delitos como asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas.

José Mauricio Hernández Gasca, el Tomate, líder la Unión Tepito murió en la cárcel

Hoy lunes 1 de septiembre, José Mauricio Hernández Gasca, líder de la Unión Tepito conocido bajo el alias de el Tomate, murió en la cárcel, luego de ser trasladado a un hospital en julio de 2025.

El periodista Carlos Jiménez explicó en sus redes sociales que el Tomate tenía problemas estomacales después de someterse a una operación bypass para bajar de peso.

El comunicador recordó que José Mauricio Hernández Gasca fue detenido en 5 ocasiones y aún así seguía operando como líder de la Unión Tepito, hasta el día de hoy.