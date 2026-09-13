El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que dará apoyo a las familias afectadas por la explosión en Álvaro Obregón, siniestro que dejó 2 personas muertas y 14 heridas.

“CDMX dará apoyo a familias afectadas por explosión en Álvaro Obregón” Gobierno de Ciudad de México

Al respecto, la jefa de gobierno Clara Brugada declaró que la prioridad del gobierno es brindar atención a las familias cuyas viviendas o seres queridos resultaron afectados.

Por su parte, la Fiscalía CDMX mantiene en curso la investigación por la explosión registrada la tarde del 11 de septiembre en un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Explosión en viviendas de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

CDMX activa atención médica, psicológica y jurídica para familias afectadas por explosión en Álvaro Obregón

Como parte del seguimiento a víctimas, Clara Brugada se reunió con los afectados el sábado 12 de septiembre para conocer sus necesidades y supervisar personalmente las acciones de atención y apoyo.

“Comenzaremos a entregar apoyos solidarios a las personas lesionadas y a las familias de las dos víctimas que lamentablemente perdieron la vida”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada también señaló que dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad a dar seguimiento puntual a cada persona hospitalizada para garantizar toda la atención médica necesaria.

En tanto, personal estableció contacto con familiares para brindarles atención psicológica, orientación jurídica y apoyo de trabajo social, además de informarles sobre los servicios institucionales disponibles.

explosión en Álvaro Obregón (Especial)

Vivienda afectada por explosión en Álvaro Obregón será demolida

La jefa de gobierno Clara Brugada también detalló que se distribuirán apoyos para renta a quienes no puedan regresar a sus viviendas por la explosión en Álvaro Obregón.

Mientras, el inmueble involucrado en la explosión por acumulación de gas será demolido con todas las medidas de seguridad correspondientes, debido a la presencia de daño estructural.

Hasta ahora, las primeras investigaciones consideran una posible fuga de gas como hipótesis preliminar, mientras los dictámenes periciales permitirán determinar las condiciones de la instalación y sus componentes.