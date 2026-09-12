La explosión registrada en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y 14 lesionadas, mientras las autoridades continúan la atención médica y las investigaciones para determinar responsabilidades.

Entre los heridos, varios requirieron hospitalización debido a la gravedad de sus lesiones, aunque algunos ya fueron dados de alta tras recibir atención.

El caso mantiene especial atención por el estado de salud de uno de los pacientes, quien permanece en terapia intensiva, mientras las familias afectadas reciben acompañamiento de las autoridades capitalinas.

ISSSTE recibió a nueve de los lesionados por explosión en Minas de Cristo

Respecto al estado de salud de los heridos, la atención médica ha sido prioritaria.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” recibió a nueve de los lesionados.

Entre ellos, un joven de 20 años se encuentra en estado grave dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo manejo quirúrgico y soporte aminérgico.

Asimismo, una mujer de 63 años y otro hombre de 20 años debieron ser trasladados a otras unidades hospitalarias.

Por su parte, seis pacientes más fueron egresados a sus domicilios tras ser evaluados y confirmarse que estaban estables y fuera de riesgo.

Siete familias fueron afectadas por explosión en Minas de Cristo, Álvaro Obregón

La explosión por acumulación de gas registrada en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, deja hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, además de afectar severamente a siete familias de la zona.

En cuanto a las pérdidas materiales y la infraestructura, las autoridades confirmaron daños en cuatro inmuebles y en la taquería “La Bajadita”.

Explosión en viviendas de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

En las primeras investigaciones, la alcaldía Álvaro Obregón y la Fiscalía capitalina descartaron que el origen de la acumulación de gas ocurriera en la taquería, precisando que el estallido tuvo lugar en la finca vecina y la onda expansiva alcanzó a los establecimientos y viviendas aledañas.

Actualmente, peritos especializados en incendios, explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura efectúan revisiones de las condiciones estructurales en el sitio, mientras las autoridades mantienen la coordinación para atender la emergencia.

Ante el impacto del percance, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX desplegó a personal especializado de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento integral a las personas afectadas y a sus familiares.