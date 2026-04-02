Pedro Pascal celebró su cumpleaños en CDMX, donde se encuentra filmando su próxima película, acompañado por Clara Brugada, quien lo visitó en la locación y le entregó un regalo simbólico: un ajolote con arte huichol en color morado, su favorito, además de una figura de Tláloc.

Pedro Pascal, de 51 años de edad, expresó su gratitud y destacó que la producción no podría existir sin México, al que calificó como su ciudad y país predilectos por su belleza y magia visual únicas.

Clara Brugada sorprende a Pedro Pascal con regalo de cumpleaños

Tal como compartió en sus redes sociales Clara Brugada visitó a Pedro Pascal para celebrar su cumpleaños -hoy 2 de abril- y reconocer su talento y destacada trayectoria, mientras está grabando en México.

Clara Brugada sorprende con regalo de cumpleaños a Pedro Pascal (Clara Brugada)

El regalo de cumpleaños de Clara Brugada a Pedro Pascal fue un ajolote con arte huichol en morado, como símbolo de la CDMX, que en palabras del actor, es su color favorito y se sintió agradecido por el gesto.

En una segunda publicación, Clara Brugada compartió un video, en el que se presentó con Pedro Pascal, bajo la afirmación de que es un honor de que lleve a cabo la película en CDMX.

En el mismo video, se observa la entrega del regalo de cumpleaños, que también incluyó una figura de Tláloc, el dios mexica de la lluvia, para que mientras duren las grabaciones, no llueva.

Al respecto y en español, Pedro Pascal apreció los detalles y señaló el honor de estar filmando en México, por lo que Clara Brugada insistió en que el gobierno de la CDMX está disponible para apoyarlo.

Pedro Pascal en CDMX: lo que dijo sobre su visita

Clara Brugada afirmó a Pedro Pascal su felicidad de que lleve a cabo una gran producción en México y aunque se reveló una imagen de la grabación, no se dieron más detalles sobre la película.

Sin embargo, Pedro Pascal afirmó que la película no podría existir si no fuera por México, debido a su belleza y la magia visual que no se encuentra en otro país, por lo que la suerte fue suya.