Pepe Chedraui impulsa la transformación de Puebla mediante servicios públicos innovadores, como la estrategia de alumbrado público Puebla Brilla, presentada en el marco del Smart City Expo LATAM Congress 2026, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Durante el encuentro, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que una ciudad inteligente no se construye únicamente con tecnología, sino mediante acciones concretas que generan beneficios directos en la vida cotidiana de la población.

Puebla Brilla: la estrategia de Pepe Chedraui para una ciudad más segura y moderna

El funcionario explicó que la administración encabezada por Pepe Chedraui puso en marcha la estrategia Puebla Brilla para modernizar el alumbrado público de la capital, una acción que contribuye a generar espacios más seguros, accesibles y funcionales para la ciudadanía.

Asimismo, señaló que la innovación también implica transformar la gestión urbana mediante un modelo preventivo de mantenimiento permanente en parques, jardines, mobiliario urbano, fuentes y espacios de convivencia.

Esta estrategia permite anticipar necesidades, optimizar recursos y ofrecer respuestas más eficientes a las demandas ciudadanas, fortaleciendo la seguridad, mejorando la movilidad, promoviendo la convivencia comunitaria y reduciendo el impacto ambiental.

Con su participación en el Smart City Expo LATAM Congress 2026, el Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso con una visión de innovación con sentido humano, donde la tecnología, la planeación estratégica y los servicios públicos trabajan de manera coordinada para construir una ciudad más sostenible, incluyente y preparada para el futuro.