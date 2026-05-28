La Alcaldía Álvaro Obregón recibió la distinción internacional “Tree Cities of the World 2025” por sus acciones enfocadas en la protección del arbolado urbano, recuperación de espacios verdes y sostenibilidad ambiental.

El reconocimiento posiciona a la demarcación como una de las alcaldías comprometidas con el desarrollo sostenible y la construcción de entornos urbanos más resilientes.

Estas acciones forman parte de las políticas ambientales impulsadas durante 2025 en materia de conservación ecológica, recuperación de áreas verdes y fortalecimiento de infraestructura ambiental.

Reforestación y cuidado ambiental impulsan reconocimiento internacional de Alcaldía Álvaro Obregón

Entre las acciones que contribuyeron a esta distinción destaca la jornada de reforestación realizada el 12 de julio de 2025 en Santa Rosa Xochiac.

La actividad contó con seguimiento técnico especializado por parte de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo y mantenimiento de las especies plantadas.

El reconocimiento también refleja la visión ambiental impulsada por el alcalde Javier López Casarín para consolidar a Álvaro Obregón como una Alcaldía Verde.

Las acciones incluyen recuperación de barrancas, reforestación, protección de áreas naturales, proyectos de economía circular y estrategias de sostenibilidad urbana.

Álvaro Obregón recibe reconocimiento internacional por protección ambiental. (Cortesía)

Tree Cities of the World reconoce compromiso ambiental de Álvaro Obregón

El programa Tree Cities of the World es promovido por Reforestemos México, Arbor Day Foundation y la FAO.

Estos organismos impulsan una red global de ciudades comprometidas con el cuidado de los árboles, la gestión ambiental responsable y la mejora de la calidad de vida.

Con esta distinción, Álvaro Obregón reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad, el cuidado de los recursos naturales y la construcción de una ciudad más verde y resiliente.