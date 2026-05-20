La Alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, puso en marcha el programa “Textiles con Futuro ÁO”, una estrategia enfocada en el reciclaje y reúso de prendas y materiales textiles para disminuir residuos y fomentar una cultura ambiental más sustentable entre la población.

La iniciativa forma parte de la convocatoria nacional “Gol por el Ambiente”, impulsada por PROFEPA, que promueve acciones de economía circular y manejo responsable de residuos rumbo a los grandes eventos deportivos internacionales que se celebrarán en México.

“Textiles con Futuro ÁO” busca impulsar el reciclaje textil en CDMX

Como parte del arranque del programa, autoridades de la demarcación y la empresa Re.colecto MX instalaron cuatro contenedores de acopio en puntos estratégicos de la alcaldía con el objetivo de reunir hasta tres toneladas de textiles en un periodo de tres meses, del 15 de mayo al 15 de agosto.

Textiles con Futuro ÁO promueve la economía circular y el cuidado ambiental (cortesía)

Las personas podrán depositar ropa, sábanas, cortinas, toallas y otros textiles limpios y secos para que sean clasificados y destinados al reúso, reciclaje o transformación en nuevos productos.

Los primeros centros de acopio fueron colocados en la Parroquia de San Jacinto, el edificio principal de la alcaldía, el acceso de la calle Canarios y el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

Textiles con Futuro ÁO promueve la economía circular y el cuidado ambiental (cortesía)

De acuerdo con la alcaldía, uno de los contenedores funcionará de forma itinerante y recorrerá distintas iglesias de la demarcación para ampliar la participación ciudadana y acercar el programa a más colonias.

Además, el proyecto contempla la colaboración de universidades y comunidades académicas para fortalecer las acciones de sostenibilidad y conciencia ambiental entre estudiantes y jóvenes.

Textiles con Futuro ÁO promueve la economía circular y el cuidado ambiental (cortesía)

Esta estrategia forma parte de un plan más amplio para consolidar a Álvaro Obregón como una “Alcaldía Verde”, sumando acciones como la recuperación de barrancas, rescate de áreas naturales y la certificación de huella de carbono bajo la norma ISO 14064-1:2018.