FEMSA y Coca-Cola FEMSA fueron incluidas en el S&P Global Sustainability Yearbook 2026, uno de los listados internacionales más relevantes en la evaluación de criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). El reconocimiento se otorga tras la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa 2025 (CSA), que analizó a más de 12 mil empresas públicas y privadas a nivel global.

Para integrar el anuario, las compañías deben ubicarse dentro del 15% con mejor desempeño de su sector y alcanzar una calificación cercana a la empresa líder de su industria. En este contexto, ambas firmas mexicanas consolidaron su posicionamiento en materia de sostenibilidad corporativa.

Sostenibilidad y estrategia climática impulsan a FEMSA y Coca-Cola FEMSA

FEMSA fue incluida por tercer año consecutivo y obtuvo su mejor resultado histórico con 77 puntos sobre 100 en la CSA 2025; la compañía registró un incremento de 11 puntos en los últimos dos años, reflejando avances en gestión de cadena de suministro, energía, residuos, estrategia climática, biodiversidad y gestión de riesgos.

De acuerdo con Jessica Ponce de León, directora de Sostenibilidad, estos resultados evidencian la integración de la sostenibilidad como eje estratégico del negocio.

FEMSA y Coca-Cola FEMSA fueron incluidas en el S&P Global Sustainability Yearbook 2026 (cortesía)

Por su parte, Coca-Cola FEMSA logró su sexta inclusión consecutiva, alcanzando un puntaje récord de 81/100, con un incremento de 11 puntos respecto al año anterior y 16 en los últimos dos años. La empresa destacó en empaques y economía circular, gestión del agua, ética, transparencia y relación con clientes, además de avances en biodiversidad y riesgos corporativos.

Catherine Reuben, directora de Asuntos Corporativos, señaló que este reconocimiento confirma el compromiso de la compañía con la sostenibilidad empresarial como base para la creación de valor a largo plazo.

La presencia de ambas empresas en el S&P Global Sustainability Yearbook 2026 refuerza su liderazgo en desempeño ESG y consolida su papel como referentes latinoamericanos en responsabilidad corporativa y estrategia climática.