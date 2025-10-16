Coca-Cola se compromete a disminuir el 30% de las calorías en sus productos, empezando con las presentaciones más grandes.

De acuerdo con un video compartido por la periodista Azucena Uresti, Coca-Cola tiene el objetivo de reducir las calorías de sus productos, empezando con las presentaciones más grandes .

“Garantizar una reducción del 30% de las calorías de Coca-Cola de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA

Roberto Campa Cifrián destacó que en su ánimo de disminuir la cantidad de calorías, buscarán no modificar el sabor conocido de Coca-Cola .

“El refresco que todos conocemos de la marca icónica, haremos un esfuerzo para que el mismo contenga una menor cantidad de calorías por mililitro” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA

Aunque será un proceso paulatino, se espera que en un año el 70% de las Coca-Cola que se comercialicen en el país ya tengan 30% menos de calorías .

“Buscando un máximo de un año el 70% del volumen que comercializamos en el país ya se encuentre en esa situación” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA

Coca-Cola priorizará la promoción de sus productos bajos en calorías

Durante su discurso, Roberto Campa Cifrián señaló que en Coca-Cola tienen el objetivo de priorizar sus productos bajos de calorías.

“Apoyar en la migración de consumo de productos con calorías a productos bajos de calorías” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA

Es por ello por lo que colaborarán activamente para disminuir los problemas de obesidad y diabetes y que el consumidor tome mejores decisiones.

“Colaborar activamente con distribuidores, canales comerciales, junto con las autoridades para que la diferenciación de cuotas entre bebidas sin calorías y con calorías beneficie al consumidor” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA

Roberto Campa Cifrián destacó que en Coca-Cola lucharán para que las bebidas sin calorías tengan un precio menor, promoviendo opciones más saludables.

“Nuestro objetivo es claro, que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías, promoviendo así opciones más saludables” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA

Coca-Cola también reforzará sus políticas de mercadotecnia para que sea responsable:

No se mostrarán niños ni menores de 16 años de edad en su publicidad

Se priorizará la promoción de sus versiones sin azúcar o bajas en calorías

Enfocar mercadotecnia en las presentaciones mayores a un litro, que son enfocadas al consumo familiar

Eliminaremos la publicidad directa a la presentación de tres litros

Coca-Cola Zero estará incluida en toda la publicidad y promociones asociadas a la Copa del Mundo del próximo año

Se mejorará la presentación visual de Coca-Cola sin azúcar para hacerla más atractiva al consumidor

“Reforzaremos nuestras políticas de mercadotecnia responsable, buscaremos que en toda nuestra publicidad no exista presencia de niños o de menores de 16 años de manera clara, priorizaremos la publicidad de nuestras versiones sin azúcar o bajas en calorías” Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA