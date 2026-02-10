Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, Coca-Cola FEMSA, junto con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), impulsaron infraestructura hidráulica mediante la instalación de un tanque de almacenamiento con capacidad de 500 metros cúbicos para beneficiar a 20 mil habitantes.

Rehabilitación del pozo de Banthi refuerza el abastecimiento hídrico

Asimismo, el proyecto incluyó la rehabilitación del pozo de Banthi, el cual permaneció sin servicio durante más de 15 años. Esta obra contó con una inversión superior a los 10 millones de pesos para mejorar la estabilidad del sistema potable y mejorar la distribución en San Juan del Río.

Más de 20 mil habitantes se benefician con nueva infraestructura de agua en San Juan del Río (Cortesía)

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia señaló que este proyecto se dio gracias al trabajo coordinado entre el gobierno municipal, la JAPAM y el sector privado.

“Cuando se trabaja en equipo y con confianza, cuando hay empresas socialmente responsables, cuando tenemos un organismo operador de 34 años que cumplirá en mayo, el único en el estado de Querétaro y que trabajamos juntos, escuchamos de la mano de ustedes en todas las colonias que están aquí representadas y esas más de 25 mil familias que hoy se ven directamente beneficiadas, pues damos juntos ese resultado que esperan de nosotros” Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río

Por su parte, el director general de la JAPAM, José Antonio Pérez Cabrera, destacó que la rehabilitación del pozo Banthi y el tanque dignifican el acceso al agua, con una mejor presión, volumen y continuidad del servicio, además de que impulsa una infraestructura sostenible y responsable.

Este proyecto forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA, alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030 de la ONU, el cual tiene como objetivo fortalecer el acceso universal y equitativo al agua potable.

Con estas acciones, Coca-Cola FEMSA y la JAPAM fortalecen el acceso al agua e impulsan la rehabilitación de pozos, la modernización de la infraestructura hidráulica y el plan de saneamiento, el cual tiene un avance cercano al 90%, beneficiando a más de 20 mil personas y contribuyendo al medio ambiente.