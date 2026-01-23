Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, firmaron el Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos de Segundo Nivel.

El acuerdo establece las bases para que el ISSSTE brinde atención médica especializada al personal del Máximo Tribunal, incluidas ministras y ministros, mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia, bajo condiciones de igualdad en el acceso a la salud.

SCJN contará con atención médica de segundo nivel del ISSSTE

El titular del ISSSTE subrayó que la firma del convenio permitirá articular los servicios médicos de la SCJN con la atención especializada de segundo nivel que brinda el Instituto, garantizando el acceso oportuno a las especialidades que requieran las y los trabajadores.

El acto de este día (...) es consecuencia de la abolición de privilegios, es expresión de la consolidación del derecho universal a la salud garantizado por el Estado y es congruencia con las políticas de austeridad republicana y justa medianía. (...) Es un convenio igualador porque manda el mensaje de que en el Estado mexicano todas y todos los servidores públicos son iguales, tienen los mismos derechos. Martí Batres

Asimismo, destacó que esta acción se alinea al proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de acceso universal a la salud, y forma parte del Plan de Transformación del ISSSTE.

Finalmente, informó que el Instituto mantiene módulos informativos para orientar a las y los trabajadores del Poder Judicial sobre sus adscripciones a las clínicas correspondientes y facilitar la comprobación de derechos.

Martí Batres y la SCJN acuerdan atención médica especializada para trabajadores. (Cortesía)

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, recordó que, en apego al principio juarista de la honrada medianía, las y los integrantes del Máximo Tribunal ya no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, por lo que el convenio representa certeza y respaldo en la atención médica.

Este principio lo hemos adoptado a plenitud y un gran grupo de compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras no gozamos ahora con el seguro de gastos médicos mayores. Y esta circunstancia la tenemos que atender fortaleciendo nuestros espacios de atención de la salud; y ahora fortaleciendo también nuestra relación interinstitucional, respetuosa, constructiva con el ISSSTE. Hugo Aguilar Ortiz

Así funcionará el convenio entre el ISSSTE y la SCJN

De acuerdo con el Convenio de Colaboración, los servicios médicos de la SCJN podrán referir a su personal a unidades médicas de segundo nivel del ISSSTE, mediante procesos coordinados de referencia médica y cruce de información para agilizar la atención.

Compromisos del ISSSTE:

Validar y verificar las referencias médicas del personal de la Corte

Brindar atención médica de segundo nivel

Elaborar y remitir el alta médica y documento de contrarreferencia con:

Diagnóstico final



Tratamiento



Recomendaciones de seguimiento

Compromisos de la SCJN:

Referenciar al personal a través de su médico internista

Proporcionar documentación y datos completos

Garantizar el traslado a las unidades médicas, cuando sea necesario

Las personas trabajadoras de la SCJN deberán realizar el trámite de alta en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE que les corresponda, lo que permitirá la expedición de licencias médicas, surtimiento de medicamentos y el ejercicio pleno de sus derechos conforme a la normativa vigente.

Además, la Suprema Corte se comprometió a promover y participar en jornadas informativas, para que su personal conozca y ejerza plenamente los beneficios derivados de este convenio.