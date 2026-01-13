Martí Batres Guadarrama informó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) superó en 2025 las metas establecidas en materia de cirugías y consultas médicas.

De acuerdo al titular del ISSSTE, mientras que en 2024 se realizaron 279 mil 130 cirugías, para 2025 se fijó una meta de 300 mil intervenciones, la cual fue rebasada al alcanzar 308 mil 579 cirugías a nivel nacional.

ISSSTE fortalece infraestructura y jornadas quirúrgicas

Martí Batres explicó que los resultados alcanzados fueron posibles gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, mediante el cual se rehabilitaron 49 salas quirúrgicas y se pusieron en operación 28 quirófanos adicionales con la apertura de nuevas unidades médicas en el país.

Asimismo, destacó la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, que permitió realizar intervenciones adicionales con el apoyo de equipos de especialistas en distintas regiones del país.

En relación a la actividad agregamos e intensificamos las jornadas quirúrgicas –una concentración de cirujanas, cirujanos y personal del llamado equipo quirúrgico– en diversas unidades regionales para hacer muchas cirugías a lo largo de una semana. Martí Batres

(Cortesía )

ISSSTE incrementa consultas en beneficio de la derechohabiencia

En materia de consultas, el titular del ISSSTE precisó que en 2025 se brindaron 24 millones 291 mil consultas, superando la meta fijada de 24 millones, en comparación con las 22 millones 536 mil 253 consultas registradas en 2024.

Además, señaló que la ampliación voluntaria de la jornada laboral de 6 a 8 horas, implementada durante 2025, permitió contar con más horas de atención médica, beneficiando a la derechohabiencia.

Finalmente, Martí Batres aseguró que el aumento en cirugías y consultas contribuye a reducir los tiempos de espera y fortalecer el Trato Digno, sin comprometer la calidad de la atención médica.