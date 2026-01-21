El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, fortaleció su infraestructura médica en la Ciudad de México con la inauguración de una nueva área de urgencias para adultos en el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, una obra que beneficiará de manera directa a 197 mil 745 derechohabientes.

La inauguración se llevó a cabo durante un enlace realizado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se destacó la relevancia de invertir en infraestructura hospitalaria.

“Estamos inaugurando la nueva sala de Urgencias; es completamente nueva, se ha reconstruido todo, es de primera calidad. (...) Todo esto ha implicado una inversión de poco más de 60 millones de pesos. (...) Y el día de hoy empieza a funcionar esta sala o área de urgencias aquí en el Hospital “Fernando Quiroz” Martí Batres, titular del ISSSTE

ISSSTE inaugura nueva área de urgencias en CDMX

La obra representa una inversión superior a los 60 millones de pesos y consistió en la reconstrucción total del área de urgencias, que ahora cuenta con más de 850 metros cuadrados de superficie. Asimismo, el espacio dispone de 16 camas, de las cuales 14 son de observación y dos de aislamiento.

Además, el área cuenta con cuatro consultorios de valoración médica, un consultorio ginecológico, zona de clasificación de emergencias, sala de curaciones y dos salas de choques equipadas con carros rojos, desfibriladores y tecnología especializada para la atención de pacientes en estado crítico.

Martí Batres destacó que la modernización permitirá una atención más oportuna, digna y eficiente, al tiempo que mejora las condiciones de trabajo del personal médico y de enfermería, subrayando que este tipo de infraestructura es clave para salvar vidas y reducir tiempos de respuesta ante emergencias.

ISSSTE impulsa la modernización hospitalaria

Por su parte, autoridades del ISSSTE señalaron que la reconstrucción del área de urgencias fue una de las principales demandas de la comunidad hospitalaria, planteada durante las primeras visitas de supervisión realizadas por la actual administración.

Además de esta obra, se llevaron a cabo acciones complementarias como la rehabilitación de la sala de espera de urgencias pediátricas y la instalación de nuevos equipos en áreas de cocina y comedor.

Nueva área de urgencias del ISSSTE beneficia a casi 200 mil derechohabientes (Cortesía)

La renovación incluyó trabajos estructurales para reforzar columnas, adecuaciones eléctricas, hidrosanitarias, sistemas de aire acondicionado, gases medicinales y protección contra incendios, con el objetivo de garantizar seguridad tanto para pacientes como para trabajadores de la salud.

Mientras que los directivos del ISSSTE destacaron que invertir en áreas de urgencias impacta directamente en la calidad de servicio, ya que es el primer punto de contacto para pacientes en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, se informó que, al tratarse de una de las unidades médicas más antiguas del Instituto, el Hospital Fernando Quiroz continuará con un proceso de modernización progresiva durante la presente administración, como parte de la estrategia para fortalecer el sistema de salud pública y mejorar la atención a la derechohabiencia.