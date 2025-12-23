El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezó la conclusión de los trabajos de demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en la zona de Nonoalco Tlatelolco, en la Ciudad de México, e informó que a inicios de 2026 comenzará la construcción de una nueva unidad hospitalaria.

El titular del Instituto explicó que el proyecto es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y estará diseñado conforme a la realidad actual de la derechohabiencia, integrada mayoritariamente por personas adultas mayores, por lo que incluirá especialidades geriátricas.

Volverá a haber nuevamente un hospital que sea símbolo de salud, de vida y que sea un ícono urbano también en esta gran zona, en esta gran ciudad con tanta historia y tanto simbolismo que es Tlatelolco. Me da mucho gusto venir con ustedes y atestiguar el derrumbe, la demolición de la última barda para dejar despejado este terreno para la construcción de la nueva unidad hospitalaria ‘Dr. Gonzalo Castañeda’ del ISSSTE. Martí Batres

Nuevo hospital del ISSSTE fortalecerá la atención médica en Tlatelolco

La demolición del antiguo complejo hospitalario, integrado por tres edificios de siete, cinco y tres niveles, se realizó de manera progresiva, controlada y ordenada, con el objetivo de no afectar la unidad colindante del IMSS ni las áreas del entorno urbano.

El proceso contempló el retiro cuidadoso de más de 11 mil metros cuadrados de superficie construida y alrededor de 4 mil metros cúbicos de material, mediante un procedimiento especializado que evitó cualquier riesgo para la población y las edificaciones cercanas.

Estas acciones, señaló Martí Batres, contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en la zona, además de reforzar el sistema de salud pública para beneficio de la comunidad.

La demolición inició el 14 de agosto y concluyó el 23 de diciembre de 2025, con una inversión superior a 44 millones de pesos. Durante todo el proceso se contó con la presencia permanente de brigadas de Protección Civil para salvaguardar a habitantes, transeúntes y personal médico del hospital colindante.

ISSSTE concluye demolición del Hospital Gonzalo Castañeda; nuevo hospital en 2026. (Cortesía)

ISSSTE concluye demolición del Hospital Gonzalo Castañeda en tiempo récord

La subdirectora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, reconoció el trabajo del equipo técnico que permitió concluir la demolición del nosocomio en tiempo récord, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

Indicó que el retiro de los últimos elementos del inmueble abre paso a una nueva infraestructura hospitalaria con sentido social, enfocada en atender las necesidades actuales de la población.

Por su parte, el director responsable de la obra, Ramón Abud Ramírez, explicó que la estrategia consistió en un derribo progresivo y controlado, iniciado desde las colindancias hacia el centro, lo que permitió despejar gradualmente el terreno y garantizar la estabilidad estructural durante todas las etapas del proceso.