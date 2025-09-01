Durante la tarde de este domingo 31 de agosto se registró una lluvia de 2 millones de metros cúbicos en la alcaldía Álvaro Obregón que provocó importantes inundaciones en el sur la Ciudad de México (CDMX).

La fuerte lluvia en la CDMX causó inundaciones y caos vial en Periférico Sur y en las avenidas Revolución e Insurgentes Sur —esta última se mantuvo cerrada en ambos sentidos—, aunado al desbordamiento del Río San Ángel.

Además, diversos automóviles quedaron varados en calles de las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán, en el sur de la CDMX.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que de los más de cinco millones de metros cúbicos que cayeron en la CDMX este domingo, 2 millones se precipitaron en la alcaldía Álvaro Obregón y que en solo una hora se registraron 56 milímetros por metro cuadrado, lo que dijo fue “una de las descargas más fuertes de la temporada”.

Inundaciones en CDMX: Los puntos más afectados por lluvia de 2 millones de metros cúbicos en Álvaro Obregón

A través de su cuenta de X, la alcaldía Álvaro Obregón informó en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se canalizaron tres vehículos hidroneumáticos y 2 equipos de bombeo para desfogar el agua en las colonias Atlamaya, Tlacopac y San Ángel.

Uno de los puntos más afectados fueron Anillo Periférico y Yucatán, en la colonia Progreso Tizapán, donde se registró un encharcamiento de aproximadamente 30 metros de largo y un metro de profundidad .

Otro punto afectado por inundaciones fue en Periférico, a la altura de la avenida San Jerónimo. Asimismo, por esta situación, se mantuvo cerrado Periférico Sur a la altura de avenida Toluca.

En Río San Ángel y Rinconada Atlamaya, en la colonia Atlamaya, también se reportó otro encharcamiento de alrededor de 150 metros de longitud y 1.7 metros de profundidad, donde se reportaron vehículos varados en la calle Barranca Pilares.

Otros puntos afectados por inundaciones fueron:

avenida Insurgentes Sur, a la altura de Vito Alessio Robles, donde cuatro vehículos quedaron varados

Francisco Sosa y Universidad, en la colonia Barrio Santa Catarina

Los trabajos para desazolvar las calles se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes 1 de septiembre.

Inundaciones en CDMX (Especial)

Inundaciones CDMX: Alerta roja por lluvias en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se actualiza la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes durante la madrugada y la mañana de hoy lunes 1 de septiembre de 2025 en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Mientras que para se actualizó la alerta naranja en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta.