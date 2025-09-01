Inició septiembre y con este mes llega el Frente frío 1 en México. Te contamos en dónde habrá bajas temperaturas a partir del 1 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó la entrada a México del primer frente frío de la temporada 2025-2026.

De acuerdo con la autoridad meteorológica, el Frente frío 1 ingresó a México derivado de una masa de aire frío procedente de Estados Unidos.

Frío en México: Se esperan temperaturas de hasta -10 grados (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Frente frío 1 en México: Bajarán temperaturas en el norte y noreste de México y provocará lluvias fuertes

El Frente Frío se extenderá, de forma estacionaria, sobre el noreste de México, provocando rachas de viento de 40 a 60 km/h.

También ocasionará un que bajen las temperaturas en los estados del norte y noreste del país, que se encuentran cerca de la frontera con Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que el Frente Frío 1 también provocará lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las lluvias más fuertes (75 a 150 mm) se registrarán en Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

También se prevén lluvias fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

Y chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Frente frío 1 en México no frenará calor en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará el calor sobre los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la Península de Yucatán.

La Conagua indicó que el calor en Baja California y Sonora. podría superar los 45 °C.

Asimismo, el SMN preció que la onda tropical número 28 ha dejado de afectar al país.