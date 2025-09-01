La Ciudad de México (CDMX) amaneció lloviendo pero aún de espera un pronóstico de “tiempo severo” con lluvias fuertes por la tarde de este 1 de septiembre.
De las 14:00 horas de este 1 de septiembre a las 4:00 horas del 2 de septiembre se van a registrar lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Este es el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 1 de septiembre? Amanece lloviendo y se reanudará por la tarde
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de las 6:00 a las 9:00 horas, en la CDMX se presentan lluvias con chubascos en prácticamente las 16 alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
El clima de este día también ha generado bancos de niebla, inundaciones y encharcamientos en diversos puntos y tramos carreteros.
Lluvias coinciden con regreso a clases, informe de Sheinbaum, protestas en SCJN y Senado hoy 1 de septiembre
Se espera que este día haya afectaciones viales debido a las lluvias pero también por el regreso a clases y diversas movilizaciones y marchas este 1 de septiembre.
Desde las 5:00 horas hay simpatizantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldándolos y en el Zócalo se presentarán simpatizantes de Morena en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum por su Primer Informe de Gobierno.
A las 18:00 horas, la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica se presentará a hacer una cadena humana a las afueras de la Cámara de Senadores ante la “farsa electoral judicial”.
A las 10:00 horas de este 1 de septiembre, el Frente Nacional por las 40 horas marchara la Cámara de Diputados.
A las 12:00 horas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se presentará a hacer una entrega de volantes y solicitud de audiencia con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.
A las 10:00 horas colectivos de consumidores de marihuana marcharán en distintos puntos como la SCJN y Cámara de Senadores.