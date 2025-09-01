La Ciudad de México (CDMX) amaneció lloviendo pero aún de espera un pronóstico de “tiempo severo” con lluvias fuertes por la tarde de este 1 de septiembre.

De las 14:00 horas de este 1 de septiembre a las 4:00 horas del 2 de septiembre se van a registrar lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Este es el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX.

#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz inicio de semana y regreso a clases!📐✏️



Este lunes el ambiente será cálido con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.



Pueden presentarse vientos con… pic.twitter.com/ESPBjxdFqG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2025

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 1 de septiembre? Amanece lloviendo y se reanudará por la tarde

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de las 6:00 a las 9:00 horas, en la CDMX se presentan lluvias con chubascos en prácticamente las 16 alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

El clima de este día también ha generado bancos de niebla, inundaciones y encharcamientos en diversos puntos y tramos carreteros.

⛈️⚡️🌫️Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas pic.twitter.com/1EagxlCDWO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2025

Lluvias coinciden con regreso a clases, informe de Sheinbaum, protestas en SCJN y Senado hoy 1 de septiembre

Se espera que este día haya afectaciones viales debido a las lluvias pero también por el regreso a clases y diversas movilizaciones y marchas este 1 de septiembre.

Desde las 5:00 horas hay simpatizantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldándolos y en el Zócalo se presentarán simpatizantes de Morena en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum por su Primer Informe de Gobierno.

A las 18:00 horas, la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica se presentará a hacer una cadena humana a las afueras de la Cámara de Senadores ante la “farsa electoral judicial”.

A las 10:00 horas de este 1 de septiembre, el Frente Nacional por las 40 horas marchara la Cámara de Diputados.

A las 12:00 horas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se presentará a hacer una entrega de volantes y solicitud de audiencia con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

A las 10:00 horas colectivos de consumidores de marihuana marcharán en distintos puntos como la SCJN y Cámara de Senadores.