Familiares de Berenice Giles, una de las fotógrafas que murió durante el Festival Axe Ceremonia, informaron que finalmente se logró la imputación en contra de la empresa Ocesa por los hechos ocurridos durante el evento.

A través de un comunicado, detallaron que en la imputación también figura la empresa de seguridad privada Lobo, la cual se encontraba a cargo del resguardo cuando una estructura metálica colapsó y cayó sobre la fotógrafa, provocándole la muerte el 5 de abril de 2025, mientras realizaba la cobertura del festival en el Parque Bicentenario de la CDMX.

La familia de Berenice Giles señaló que ha pasado más de nueve meses en la lucha por obtener justicia y esclarecer las responsabilidades de las empresas involucradas.

Señalan a la Fiscalía de CDMX por frenar imputación a Ocesa y empresa de seguridad

En el mismo posicionamiento, los familiares acusaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de evitar la imputación tanto de Ocesa como de la empresa de seguridad privada Lobo, pese a los elementos existentes en la carpeta de investigación.

No obstante, tras la resolución emitida el 15 de octubre de 2025 por la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros, se determinó que la Fiscalía capitalina incurrió en omisiones al no imputar a las empresas señaladas, por lo que se concedió una suspensión definitiva.

Esta medida permitió que el caso avanzara y que jueces de control del Poder Judicial de la Ciudad de México revisaran nuevamente los hechos, así como la actuación del Ministerio Público.

Jueces de control advierten irregularidades en actuación de la Fiscalía

De acuerdo con el comunicado, los jueces de control Adriana Ivett Morales Chávez y Edgar Jesús Campos Burgos coincidieron en que existieron irregularidades en el proceder de la Fiscalía de la CDMX.

El juez Edgar Jesús Campos Burgos recordó que, ante una denuncia ciudadana contra personas físicas o morales, el Ministerio Público está obligado a:

Otorgar la calidad de investigada a la persona señalada

Investigar los hechos denunciados

Emitir una determinación conforme a derecho

Asimismo, exhortó al Ministerio Público a “hacer bien su trabajo y dar cumplimiento” a la resolución emitida por la jueza Adriana Ivett Morales Chávez.

Ocesa y empresa de seguridad Lobo ya tienen calidad de imputadas

La familia de Berenice Giles informó que, desde el 14 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados Peralta otorgó formalmente la calidad de imputadas tanto a Ocesa como a la empresa de seguridad privada Lobo.

Familia de Berenice Giles advierte intentos para retirar imputación

Pese a los avances legales, los familiares advirtieron que existen intentos por retirar la imputación contra Ocesa y la empresa de seguridad privada Lobo, los cuales —aseguran— buscan demeritar su labor y la de la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros.

Aunque no precisaron nombres, señalaron que se han presentado más de 30 datos de prueba contundentes para sustentar la responsabilidad de ambas empresas, mismas que podrían ser excluidas indebidamente de una audiencia inicial.

Finalmente, reiteraron que continuarán en la búsqueda de justicia, con el objetivo de que los organizadores y responsables de la seguridad del Festival Axe Ceremonia 2025 asuman su responsabilidad moral y legal por lo ocurrido.